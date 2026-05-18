Desarrollan un sistema único en España para medir partículas clave en la formación de hielo en las nubes

La investigación ha sido liderada por Elena Bazo, estudiante predoctoral de la Universidad de Granada, bajo la supervisión de los profesores Gloria Titos y Alberto Cazorla, del Departamento de Física Aplicada y del Iista - UGR

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional liderado por la Universidad de Granada (UGR) ha desarrollado una investigación pionera para mejorar la medición de las partículas atmosféricas capaces de iniciar la formación de hielo en las nubes, conocidas como ice-nucleating particles (INP, por sus siglas en inglés).

El trabajo, publicado recientemente en la revista Atmospheric Measurement Techniques, evalúa distintos métodos de muestreo atmosférico utilizando el instrumento GRAnada Ice Nuclei Spectrometer, o Grains, desarrollado en el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (Iista).

El estudio compara diferentes estrategias para capturar y analizar estas partículas en el aire y determinar cuáles ofrecen resultados más fiables y representativos.

Los INP desempeñan un papel fundamental en la atmósfera terrestre, ya que pueden desencadenar la formación de cristales de hielo en las nubes y modificar procesos relacionados con la lluvia, la nieve, las tormentas y el balance radiativo del planeta. Comprender mejor su comportamiento es esencial para reducir incertidumbres en los modelos climáticos y mejorar las predicciones meteorológicas.

La investigación ha sido liderada por Elena Bazo, estudiante predoctoral, bajo la supervisión de los profesores Gloria Titos y Alberto Cazorla, del Departamento de Física Aplicada y del Iista. Han colaborado también instituciones internacionales como el Karlsruhe Institute of Technology, de Alemania, o el Finnish Meteorological Institute, de Finlandia.

El instrumento Grains permite estudiar cómo partículas atmosféricas de distinto origen (como polvo mineral transportado, contaminación urbana o emisiones de incendios forestales) pueden favorecer la formación de hielo en las nubes.

Los resultados tienen aplicaciones relevantes tanto para la investigación climática como para ámbitos relacionados con la gestión del agua, la calidad del aire y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos. En un contexto de cambio climático y aumento de eventos atmosféricos intensos, mejorar el conocimiento sobre la microfísica de las nubes se ha convertido en una prioridad científica internacional.

La investigación se enmarca en el proyecto Mixdust iniciado en septiembre de 2025, cuyo objetivo es estudiar cómo el polvo sahariano modifica sus propiedades como INP durante su transporte hasta la Península Ibérica.

En este marco, ha comenzado una campaña internacional de medidas en el observatorio de Izaña (Tenerife), el observatorio del Mojón del Trigo (Sierra Nevada) y el observatorio de Montsec (Prepirineo catalán), con la participación de Aemet, el Barcelona Supercomputing Center, el Karlsruhe Institute of Technology y la Universidad Técnica de Darmstadt, entre otras instituciones.

Durante la campaña se están recogiendo muestras de aerosol atmosférico en distintas condiciones, incluidas intrusiones de polvo sahariano, que serán analizadas con Grains para estudiar su capacidad de actuar como INP.