Desmantelado en Granada un inmueble con 371 plantas y 370 gramos de cogollos de marihuana listos para su venta

Secado de cogollos de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la periferia Sur de Granada a un hombre de 31 años y una mujer de 27 como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras localizar en un inmueble un total de plantas de marihuana, 370 gramos de cogollos y más de 1.500 euros en efectivo en una caja fuerte.

Los dos detenidos han sido oídos en declaración y puestos en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La investigación, denominada 'Operación Árbol' ha sido llevada a cabo por el Grupo Delincuencia Urbana de la Comisaría Distrito Sur de Granada que, a través de diversas fuentes de información, tuvo conocimiento de un domicilio en la periferia donde presuntamente se estaría llevando a cabo la plantación y cultivo de marihuana de forma intensiva

Al contar con la colaboración de la empresa de suministro eléctrico para la verificación de la toma de carga de acometida de la corriente con la que contaba la vivienda, los agentes descubrieron que la misma carecía de contrato de luz.

Sin embargo, se podía escuchar perfectamente el ruido de las máquinas de aire acondicionado de su interior, lo que hacía presuponer un delito de defraudación del suministro eléctrico.

Ante este y otros indicios revelados por una completa investigación, los agentes solicitaron la preceptiva autorización judicial para la entrada y registro, que se realizó hace pocos días a primera hora de la mañana.

En la misma, realizada sobre un edificio en dos alturas, los agentes localizaron plantas en diferente estado de floración, cogollos de marihuana aptos para su venta, herramientas y utensilios, así como dinero en efectivo.

En la planta superior encontraron una habitación con 77 esquejes de marihuana, una caja fuerte en la cocina que guardaba 1.550 euros de efectivo y dos botes que contenían cogollos de marihuana en el salón.

Además, los agentes aprehendieron un bote y una bolsa de plástico con 370 gramos de cogollos listos para su venta.

En la planta inferior revisaron una habitación donde había 152 plantas en estado de secado, y otra habitación con 142 plantas en la misma situación, además de todas las herramientas y útiles necesario para el crecimiento o recolección de las plantas. La suma de las plantas ya cortadas sumó más de 16 kilos.