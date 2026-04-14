Detenida en Arjona (Jaén) por sustraer joyas y una tarjeta a dos vecinos aprovechando su vínculo familiar

Archivo - La Guardia Civil ha sido la encargada de la investigación y la detención - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Arjona (Jaén) a una mujer de 34 años acusada de aprovechar su relación familiar para robar a dos vecinos joyas y una tarjeta bancaria con la que supuestamente realizó varias extracciones. A la detenida se le investiga como presunta autora de varios delitos de hurto y un delito de estafa.

La investigación se inició tras la interposición de denuncia por parte de dos vecinos de la localidad de Arjona, quienes pusieron en conocimiento la sustracción de joyas del interior de sus respectivos domicilios, así como la utilización fraudulenta de una tarjeta de crédito, con la que se habrían realizado diversas extracciones de dinero.

Como resultado de las gestiones practicadas por los agentes, se logró la identificación de la presunta autora de los hechos. De la investigación se desprende que la detenida habría aprovechado la relación familiar con los perjudicados para acceder en repetidas ocasiones a sus domicilios, donde presuntamente sustraía las joyas, valoradas en 6.000 euros.

Asimismo, en varias ocasiones se habría apoderado de una tarjeta con la que realizó extracciones de dinero en diversos cajeros automáticos por un importe total de 1.200 euros.

Las diligencias instruidas, junto con la detenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.