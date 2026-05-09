Detenida una asistencia de ayuda a domicilio por sustraer joyas a dos víctimas en Granada

Archivo - Un coche de la Guardia Civil. - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha detenido a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito continuado de hurto por la sustracción de joyas en varias viviendas de una localidad del área metropolitana de Granada, en las que trabajaba como asistenta de ayuda a domicilio.

Según ha emitido la Benemérita en una nota, tras la denuncia presentada por una de las víctimas, quien manifestó que le habían desaparecido diversas joyas valoradas en 1.400 euros y manifestar sus sospechas de que podía ser la empleada del servicio de ayuda a domicilio que acudía regularmente a su vivienda, puesto que ninguna otra persona había accedido al inmueble desde la última vez que vio las piezas, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo las gestiones de investigación sobre la trabajadora.

Las averiguaciones realizadas permitieron descubrir que la detenida había efectuado varias ventas de joyas en establecimientos de compraventa de oro de Granada. Tras cotejar las piezas vendidas con las denunciadas por la víctima, los agentes comprobaron que varias "coincidían plenamente". Además, la perjudicada reconoció posteriormente las joyas "sin ningún género de duda" al ser mostradas imágenes de las mismas.

Durante la investigación, efectivos de la Guardia Civil localizaron una segunda víctima, también usuaria del servicio de ayuda a domicilio y atendida por la misma empleada. En este caso, la mujer reconoció entre las piezas vendidas una cadena y una cruz de su propiedad, que pudieron ser recuperadas al no haber sido todavía fundidas. Tras estas actuaciones, la Guardia Civil procedió a la detención de la sospechosa como presunta autora de un delito continuado de hurto.

En suma, la investigación continúa abierta para determinar si pudieran existir más víctimas y comprobar si el resto de joyas vendidas por la detenida procedían igualmente de otros domicilios en los que había trabajado.