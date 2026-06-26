Detenida una cuidadora acusada de sustraer joyas a dos mayores en Maracena (Granada)

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GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 58 años como presunta autora de un delito continuado de hurto cometido en las viviendas de dos personas mayores a las que atendía como auxiliar de ayuda domiciliaria en Maracena (Granada).

La Guardia Civil de Maracena asumió las pesquisas después de que dos personas de edad avanzada presentaran denuncia a mediados del pasado mes de mayo por la desaparición de varias joyas en sus domicilios.

Ambas coincidían en que las sustracciones se habrían producido durante el tiempo en que una mujer acudía a sus viviendas para realizar labores de cuidado y asistencia a domicilio, ya que las víctimas no solían salir a la calle debido a su edad y estado de salud.

Los agentes comprobaron que no existían signos de forzamiento en los inmuebles y cotejaron las joyas sustraídas con diferentes establecimientos de compraventa de oro y bases de datos policiales, localizando la venta de una de ellas.

Asimismo, en uno de los domicilios había sido sustraía una tablet que una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Pinos Puente halló en el domicilio de la misma mujer.

Las investigaciones de los agentes permitieron determinar que la presunta autora, mediante el mismo modus operandi, habría aprovechado su posición laboral, que le permitía tener acceso a las distintas habitaciones, y la situación de vulnerabilidad las víctimas para apropiarse de las joyas y otros objetos de valor de forma reiterada.

El valor del total de los objetos sustraídos a ambas superó los 5.000 euros. Como resultado, la presunta autora fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, que decretó su libertad con cargos.