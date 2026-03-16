Detenida una joven acusada de maltrato a su bebé de dos años en un parque de Granada

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Granada en la calle Arabial, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido a una mujer de 29 años por supuesto maltrato a su bebé de dos años cuando estaba en el Parque Federico García Lorca, en el entorno del centro de la capital granadina, tras observar varios ciudadanos que habría levantado a la niña "en peso del cabello para posteriormente zarandearla y golpearla en reiteradas ocasiones".

Así, según ha detallado la Policía Local de Granada en una nota de prensa este lunes, era detenida investigada por la presunta comisión de un delito de maltrato en el ámbito familiar, dándose traslado de las actuaciones a la autoridad judicial y a los servicios de protección de menores.

La actuación policial se produjo después de recibir una llamada en la que varios ciudadanos alertaban de la supuesta agresión. Según relataron los testigos a los agentes, al parecer, tras zarandear a la criatura, la habría introducido de forma brusca en el carricoche, "llegando incluso a patearlo".

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de barrio de la Policía Local. Durante la intervención, los agentes preguntaron a la madre por lo sucedido. Según su propia manifestación verbal, la joven no solo no negó los hechos sino que los justificó alegando que la menor "se comportaba muy mal".

ATENCIÓN EN CENTRO SANITARIO

Ante los testimonios recabados y la propia manifestación de la mujer, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de maltrato en el ámbito familiar y su hija fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida por el servicio de pediatría.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial y de los servicios de protección de menores. Desde la Policía Local de Granada se ha agradecido y destacado la importancia de la colaboración ciudadana, que permitió "alertar con rapidez de la situación y facilitar la intervención policial para garantizar la protección de la menor".