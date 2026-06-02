Detenido por arrancar la máquina de tickets del parking de la Estación de Autobuses de Granada

Un agente junto a un furgón de la Policía Nacional en la puerta de la Estación de Autobuses de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de la ciudad de Granada a un varón de 32 años como presunto responsable de un delito de daños al arrancar la máquina de tickets del parking de la Estación de Autobuses sin motivo aparente.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que señala que el grupo investigador utilizó medios tecnológicos para poder identificar al responsable de estos hechos. Días después, y con una requisitoria policial en vigor, el mismo grupo localizó a esta persona cerca del lugar de los hechos, donde lo detuvieron.

Los hechos se conocieron a raíz de la denuncia de un administrador de la empresa que gestiona el parking de la Estación de Autobuses de Granada. En su declaración, el denunciante señaló que sobre las 20,00 horas de un día de abril, una persona que vestía un chaleco reflectante habría arrancado la máquina que genera tickets de entrada al parking de superficie de la estación. Esta acción habría provocado daños por valor de más de 5.200 euros.

El Grupo de Delincuencia Urbana Norte comenzó en ese momento una investigación con el uso de medios tecnológicos, gracias a los cuales consiguen atribuirle una identidad al autor de los hechos. Se da la circunstancia, además, que se cree que esta persona habitualmente pernocta en la Estación de Autobuses.

Una vez identificado, se intentó localizar al presunto autor los siguientes días sin conseguirlo, por lo que se le incoa una requisitoria policial con motivo de ese delito de daños.

Semanas después, a primera hora de la tarde, el mismo grupo investigador que estaba aún pendiente de la localización del implicado en los hechos, pudo identificar a esta persona en la misma Estación de Autobuses.

El varón, de 32 años de edad y con antecedentes policiales previos de diferente índole, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.