Detenido en Córdoba acusado de asesinar a machetazos a su expareja en el portal de su casa

Han tenido que intervenir los bomberos para asegurar el lugar, dado que el presunto asesino lo roció con gas pimienta

Agentes de la Policía Nacional junto a la furgoneta del tanatorio dispuesta para el traslado del cadáver de la mujer asesinada en el barrio de la Fuensanta.
Agentes de la Policía Nacional junto a la furgoneta del tanatorio dispuesta para el traslado del cadáver de la mujer asesinada en el barrio de la Fuensanta.- MADERO CUBERO-EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 13 abril 2026 11:36
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   CÓRDOBA, 13 (EUROPA PRESS)

   La Policía Nacional ha detenido este lunes en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, a un hombre que presuntamente ha asesinado a machetazos a su expareja, una mujer de 64 años a la que supuestamente acorraló y dio muerte en el portal de su domicilio, en el pasaje Virgen de la Luna, rociando además el lugar con gas pimienta.

   Esta última circunstancia, según han informado a Europa Press fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha determinado la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, para hacer segura la intervención en el lugar de los diferentes servicios que han acudido a la zona.

   El 112 recibió a las 9,08 horas un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, tras haber recibido varios golpes de machete.

   Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional, que detuvieron al presunto asesino, quien, junto a su expareja, estaba inscrito en el sistema Viogén.

   De hecho, según ha informado en su perfil oficial de 'X' la Delegación del Gobierno en Andalucía, la misma está recabando datos del asesinato, por presunta violencia de género, de una mujer en la provincia de Córdoba.

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