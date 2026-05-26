Detenido en Granada acusado de amenazar con un cuchillo y una barra de hierro a un conocido en el barrio del Zaidín

Barra y cuchillo intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre de 53 de años como presunto autor de un delito de amenazas después de que hiciera uso de un cuchillo y una barra de hierro para amedrentar a un conocido, el cual afirmó que también llevaba una pistola aunque no ha sido encontrada.

Los hechos ocurrieron en el barrio del Zaidín bien entrada la madrugada. Los agentes fueron requeridos para que se personaran en una vivienda donde al parecer se habría refugiado una persona que afirmaba haber sido objeto de unas amenazas de gravedad.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, un varón de 52 años que relató que a última hora de la tarde se habría cruzado en plena calle con conocido con el que comenzó una discusión por un tema trivial que con el paso de los minutos se fue haciendo más acalorada hasta tornarse violenta.

En un momento de la discusión, el otro varón habría sacado un cuchillo y una barra de hierro, convidando a la víctima a comenzar un enfrentamiento físico y amenazándole con que iba a acabar con su vida.

La víctima tenía conocimiento de que su oponente había salido hace poco de prisión por hechos similares, por lo que decidió refugiarse a escasos metros en casa de su madre.

Sin embargo, eso no consiguió calmar las amenazas, dado que a los pocos minutos acudió también al domicilio y comenzó a llamar al portero automático.

El hombre terminó solicitando presencia policial y tras entrevistarse con él los agentes lograron, poco después, detener al presunto autor, que tiene más de una veintena de antecedentes policiales previos y ya ha pasado a disposición judicial.

La víctima también manifestó haber visto una pistola durante el altercado, pero no fue localizada ni entre los objetos del detenido ni en las inmediaciones del lugar de los hechos.