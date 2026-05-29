Detenido en Granada tras amenazar al dueño de un bar al que hurtó el dinero de la caja registradora

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GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría del distrito Norte de Granada capital han detenido a un varón de 34 años como presunto autor de los delitos de amenazas y hurto después de que exigiera al dueño de un bar donde trabajó en un periodo de prueba una cantidad de dinero que la víctima no estaba dispuesta a entregar.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los agentes comprobaron este extremo mediante las llamadas y los mensajes enviados a través del teléfono móvil de la víctima, que presentó denuncia por las amenazas sufridas. Una vez identificado, el grupo investigador ha identificado a esta persona, la ha detenido y la ha puesto a disposición judicial.

Los hechos se conocieron a través de la denuncia de la víctima, propietario de un bar situado en el distrito Norte. El mismo, contrató a un varón en fase de pruebas en su establecimiento durante un periodo de once días, no superando esta etapa por no dar el rendimiento adecuado.

Una vez se formalizó la no contratación y se pagó la contraprestación correspondiente, se produjeron varias conversaciones digitales a través de una aplicación de mensajería donde el posteriormente detenido exigía el cobro de unas cantidades que no correspondían, llegando a realizar amenazas físicas en caso de que el propietario no aceptase esas exigencias.

Ante estas conversaciones, el dueño del bar interpuso una denuncia. Mientras el mismo se encontraba en dependencias policiales, una empleada del bar llamó al propietario para informarle que el presunto autor de las amenazas se encontraba en el bar y habría sustraído el dinero contenido en la caja registradora, una cantidad cercana a los 450 euros.

El Grupo de Investigación de la Comisaría del distrito Norte determinó, mediante el intercambio de mensajes telefónicos, que esta persona habría amenazado de muerte al propietario del establecimiento, lo que constituía un presunto delito de amenazas.

Además, a través de las grabaciones del bar confirmaron también que habría sustraído el dinero de la caja registradora, sumando a la anterior acusación un delito de hurto. Por ambos motivos los agentes establecieron un dispositivo para la localización del individuo.

Días después, a mediodía y en el distrito Centro, el Grupo Investigador localizó al presunto autor de los hechos, al que detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. Esta persona, varón de 34 años de edad y con un antecedente policial previo también por un delito de amenazas, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.