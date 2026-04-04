Detenido en Granada capital un conductor tras evadir un control, dañar cinco coches en la huida y colisionar con otro

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Granada - TWITTER DE POLICÍA LOCAL - Archivo

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido detenido este sábado en Granada tras evadir un control policial a bordo de un vehículo, causar daños a cinco coches y colisionar con otro en su huida en la que también habría dejado a una mujer herida.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12,30 horas, momento en el que el Sistema Emergencias 112 ha recibido una llamada de la central de alarmas de un vehículo, motivo por el que se ha dado aviso a la Policía Local.

Los agentes municipales han confirmado a la sala de emergencias que la activación de la alarma se debía a una situación en la que un coche ha huido de un control policial y finalmente ha colisionado con otro.

Por su parte, la Policía Local ha explicado que el ahora detenido se dio cuenta de que había un control policial en la calle Baden Powell y huyó hacia la avenida Fernando de los Ríos en dirección Armilla causando daños hasta en cinco vehículos e impactando finalmente contra otro turismo en el que habría provocado heridas a una mujer que habría necesitado ser evacuada a un centro hospitalario.

Tras ser detenido, los agentes municipales han confirmado que el conductor contaba con una requisitoria para ingresar en prisión; y ha sido llevado ante la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición judicial