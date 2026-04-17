Detenido en Granada un conductor bebido que causó daños en cinco vehículos y casi atropella a dos personas

Vehículos implicados en el incidente con un conductor bebido. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Sur de Granada a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, al causar daños en hasta cinco vehículos y estar cerca de atropellar a dos personas cuando circulaba en estado de embriaguez y sin permiso expedido.

A la llegada de los agentes este individuo había huido del lugar, pero gracias a la colaboración ciudadana pudieron localizarle y llevar a cabo de detención, tras lo que fue puesto a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar por la tarde en una de las calles del Distrito Sur. Las patrullas de seguridad ciudadana fueron comisionadas por la Sala 091 para acudir a una localización donde varias llamadas alertaban de un aparatoso incidente donde se involucraban varios turismos.

Al llegar, los agentes recapitularon información de varios testigos que manifestaban haber visto a un varón conduciendo un vehículo de forma temeraria.

Había intentando atropellar a una pareja que pasaba por un paso de peatones y había causado varios accidentes que afectaban a cinco vehículos.

Finalmente, en la última colisión había dejado el coche inhabilitado para poder continuar su marcha, por lo que decidió emprender la huida a pie.

La colaboración ciudadana resultó clave para su localización, dado que varias personas le siguieron e indicaron a los agentes dónde se había dirigido, refugiándose en una cafetería cercana al lugar de la colisión.

Al llegar al establecimiento los policías localizaron a una persona con claros síntomas de embriaguez y al conseguir identificarlo descubrieron que carecía de permiso de conducir.

En las pruebas de alcoholemia el hombre dio un resultado bastante superior a lo permitido por ley. Hechos por los cuales fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Desde la comisaría se realizaron también las gestiones oportunas para localizar a los propietarios de todos los vehículos implicados en el incidente indicándoles los pasos a seguir.

El detenido, de 37 años de edad y con un antecedente previo por hechos distintos a la seguridad del tráfico, ha sido puesto ya a disposición de la autoridad judicial.