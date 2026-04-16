Detenido en Granada por robos en lavanderías que ya asaltó el mes pasado

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha vuelto a detener a un joven de 18 años que ya fue arrestado el mes pasado como presunto responsable de dos delitos de robo con fuerza en dos negocios de lavandería del distrito Norte de Granada.

En el primero de los locales fracturó la puerta de entrada y al sonar la alarma salió huyendo sin poder sustraer nada; posteriormente, acudió a una lavandería anexa a una gasolinera, donde fue sorprendido por los agentes.

Al comprobar su identidad los policías corroboraron que ya tenía dos búsquedas pendientes activas por robos realizados en la primera quincena de marzo.

La detención se produjo de madrugada en el distrito norte, cuando las patrullas de seguridad ciudadana fueron comisionadas por la sala 091 a una lavandería donde, según la propietaria del negocio, habría saltado una alarma por un intento de acceso no permitido.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron cómo el cristal de la puerta de acceso a la lavandería había sido fracturado, obteniendo con celeridad toda la información disponible sobre el presunto autor, el cual todavía debía encontrarse por la zona.

Realizando una batida por las inmediaciones los agentes escucharon la alarma de seguridad de otra lavandería anexa a una gasolinera, observando a una persona huyendo del lugar y dándole el alto.

Al proceder a la identificación de esta persona, un joven de 18 años, pudieron comprobar que además de su posible participación en los robos de esa noche, tenía dos búsquedas policiales activas por delitos similares realizados a mediados del mes de marzo, también en negocios dedicados a la lavandería.

En la primera de ellas se daba además la circunstancia que era la misma donde había intentado acceder esa noche y, no solo eso, sino que ya fue detenido a principios del pasado mes pasado por otro golpe en el mismo establecimiento.

En esa ocasión se hizo con un botín de más de 1.000 euros, siendo además detenido por otro robo con fuerza perpetrado en una ferretería.

Se trata por tanto de un ladrón bastante activo en Granada en las últimas semanas al que la Policía Nacional, nuevamente, ha podido detener poniéndolo a disposición de la autoridad judicial.