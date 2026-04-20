Detenido un hombre con antecedentes por robar bicicletas de un gimnasio en Granada

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de seguridad ciudadana de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de la ciudad de Granada a un hombre como presunto autor del robo de bicicletas de un gimnasio. El individuo, que ya contaba con una decena de antecedentes policiales, ha entrado en prisión.

Según el relato policial difundido en un comunicado, para llevar a cabo el robo con violencia contaba con la colaboración de un compinche que huyó en un vehículo ante la llegada de la presencia policial.

Para acceder al local, el delincuente saltó una valla de seguridad, fracturó dos candados y cortó varios barrotes de un trastero. Los policías le encontraron escondido detrás de una pared de hormigón cerca de los objetos que intentaba sustraer y de las herramientas que utilizó para introducirse en las instalaciones.

La Policía Nacional señala que este varón tenía hasta cinco requisitorias de diferentes juzgados por hechos similares, por lo que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

TRES BICICLETAS Y HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS

Los hechos se produjeron de madrugada en un gimnasio del distrito Norte de la capital granadina. El responsable del mismo recibió un aviso por central de alarmas sobre un acceso no permitido, y comprobó por las cámaras la veracidad de esta alerta y dio comunicación a la Policía Nacional.

Ante la llamada, la Sala Cimacc 091 comisionó con urgencia varios indicativos para que se desplazaran al lugar. Al llegar, los agentes pudieron verificar que la puerta del aparcamiento se encontraba abierta y el candado que debía salvaguardar ese acceso estaba cortado. Además, otra segunda puerta que había a continuación se encontraba en las mismas condiciones.

En la requisa que los policías realizaron por el interior del aparcamiento encontraron una jaula trastero en la que pudieron apreciar que varios de los barrotes de la misma habían sido cortados. Realizando una batida por el perímetro del gimnasio descubrieron tres bicicletas, presuntamente sustraídas de dicho trastero, así como una mochila que contenía herramientas con las que presumiblemente se había producido el acceso no autorizado: una radial con batería, un corta cables y un punzón.

A escasos metros de allí, entre una pared metálica y un pilar de hormigón, encontraron escondido al presunto autor del robo. Investigando con la colaboración del responsable del gimnasio que se personó allí a los pocos minutos, los agentes pudieron averiguar que el ladrón no actuó solo; junto a él había un compinche que ante la llegada de los indicativos policiales huyó en un vehículo.

El responsable del centro informó a los agentes que días antes también se sustrajo un patinete eléctrico a una trabajadora del centro deportivo, por lo que se están realizando gestiones para averiguar si el responsable pudo ser el mismo arrestado en este robo.

El detenido, de 36 años de edad y con una decena de antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza, contaba además con cinco requisitorias de diferentes juzgados. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.