Detenido un individuo que ha intentado incendiar una de las casetas de la Feria de Córdoba este sábado

Archivo - Una calle de la Feria de Córdoba entoldada. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha notificado este domingo que ha procedido a la detención de un individuo que ha intentado incendiar una de las casetas de la Feria de Córdoba durante la jornada del sábado.

Según recoge el balance de actuaciones de la Policía Local, consultados por Europa Press, desde las 08,00 horas del sábado y hasta las 08,00 horas de este domingo, desde el sistema de videovigilancia ha sido posible identificar esta acción delictiva. En concreto, la Policía Local ha detallado que el autor de los hechos arrojó "un objeto ardiendo al interior de la caseta".

En contexto, durante la citada jornada se ha procedido a la detención de seis personas, dos por parte de la Policía Local y otras cuatro por parte de la Policía Nacional, mientras que se han efectuado hasta 88 identificaciones.