Un detenido y un investigado por siete robos de vehículos y viviendas en Orcera (Jaén) y Beas de Segura (Jaén)

Archivo - La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación y la detención - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido siete delitos por robos en viviendas y vehículos en las localidades jiennenses de Orcera y Beas de Segura. En el transcurso de la investigación se ha detenido a una persona, mientras que una segunda ha quedado como investigada.

En el caso de Orcera se han resuelto cuatro delitos de robo con fuerza en viviendas y dos delitos de robo en interior de vehículos cometidos. El detenido por estos hechos es un varón de 33 años.

La denominada operación 'Amturgis' se inició tras la comisión de varios robos en viviendas de la localidad, algunos de ellos perpetrados mientras sus moradores se encontraban en el interior de los inmuebles, circunstancias que generaron una notable alarma social.

La investigación ha permitido identificar y localizar al presunto autor, además de recuperar gran parte de los efectos sustraídos, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores, joyas y diverso material electrónico, valorados en aproximadamente 4.000 euros.

En otra intervención se ha investigado a un varón de 37 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda y otro delito de estafa.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la víctima por un robo cometido en su vivienda, ubicada en la localidad de Beas de Segura. Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al presunto responsable.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que el investigado habría ofertado fraudulentamente la vivienda en alquiler sin ser su legítimo titular, llegando a obtener 700 euros de otra víctima en concepto de arrendamiento.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.