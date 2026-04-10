Un detenido en Puente Genil (Córdoba) acusado de robos de botellas de butano en gasolineras y trasteros

Archivo - Un guardia civil, junto a su vehículo, en uno de los accesos a Puente Genil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Estepa (Sevilla) ha detenido a un vecino del municipio cordobés de Puente Genil, de 44 años de edad, como presunto autor de siete delitos de robo, un delito de falsedad documental, dos delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los agentes han recuperado un vehículo sustraído, que se encontraba cargado con 12 botellas de butano robadas en gasolineras y trasteros.

Según ha informado la Benemérita en una nota, una denuncia alertó de que se había producido un robo de un vehículo en el interior de una vivienda de la localidad pontana.

En las primeras investigaciones, averiguaron que el conductor del vehículo sustraído pudiera estar utilizando el mismo en la comisión de varios robos de bombonas de butano, que se habían producido en estaciones de servicio de las localidades sevillanas de Casariche y Herrera, así como diversos trasteros de la localidad de Puente Genil.

Asimismo, el conductor del vehículo llegó incluso a huir de un control policial cargado con una docena de bombonas de butano en la localidad sevillana de La Roda de Andalucía.

En el desarrollo de la investigación, unido a la información obtenida en las inspecciones oculares efectuadas en los lugares donde se cometieron los robos, identificaron al presunto autor de los delitos investigados, siendo éste una persona conocida de los agentes, que había sido detenido hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses por hechos de la misma índole.

Ante ello, la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Estepa lo ha detenido en fechas recientes como presunto autor de siete delitos de delitos de robos con fuerza en las cosas, un delito de falsedad documental, dos delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agentes de la autoridad.

El Instituto Armado ha logrado recuperar el vehículo sustraído, que contenía 12 botellas de butano que habían sido sustraídas esa misma noche en una estación de servicio cercana. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.