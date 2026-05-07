Detenido por robar ropa de un comercio de Ciudad Jardín en Córdoba

La Policía Nacional detiene a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento textil ubicado en la zona de Ciudad Jardín de Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento textil ubicado en la zona de Ciudad Jardín.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos tuvieron lugar el día 27 de abril, cuando la persona propietaria del comerció alertó de que una de las cristaleras del local había sido forzada para acceder al interior del establecimiento.

Tras la intervención policial en el lugar, se comprobó la comisión del hecho delictivo y se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los posibles autores.

Durante dicho dispositivo, los agentes localizaron en la zona del Sector Sur de esta ciudad a un varón que portaba una bolsa de gran tamaño de color negro. Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó la bolsa en el suelo y emprendió la huida, logrando los agentes recuperar los efectos que contenía en su interior.

Tras las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que los objetos intervenidos podían proceder del robo cometido en el establecimiento, siendo reconocidos por la víctima como pertenecientes a su comercio, sin género de duda. De forma paralela, se desarrolló una investigación policial que permitió identificar al presunto autor de los hechos.

De este modo, el día 5 de mayo los agentes de la Policía Nacional localizaron al varón en el Sector Sur, donde fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en establecimiento. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Mientras, la Policía Nacional recuerda a los titulares de establecimientos comerciales la conveniencia de disponer de sistemas de seguridad activos --alarma, videovigilancia-- y de comunicar cualquier hecho delictivo de forma inmediata a través del número de emergencias 091.