Detenido en Rute (Córdoba) por disparar contra un edificio frecuentado por personas sin hogar y herir a agentes

Escopeta recuperada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

RUTE (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido en Rute a un vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y hurto de arma de fuego, tras supuestamente disparar contra un edificio frecuentado por personas sin hogar y herir a varios agentes en su huida.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de un aviso de la Policía Local de Rute, de que se estaba produciendo un incidente grave en una calle de la localidad, donde, al parecer, una persona estaba disparando con una escopeta de cañones recortados hacia un edificio en construcción, el cual suele ser frecuentado por personas sin hogar.

Los guardias civiles se desplazaron al lugar indicado, donde observaron a su llegada numerosas personas en las proximidades, las cuales se encontraban en gran estado de nerviosismo. Las primeras investigaciones permitieron identificar al presunto autor de los disparos, que resultó ser un vecino de la localidad, conocido por sus amplios antecedentes policiales, que se había dado a la fuga, procediendo los guardias civiles a su localización.

El presunto autor en su huida había llegado incluso a poner en riesgo la integridad de uno de los guardias civiles, el cual tuvo que esquivar el vehículo conducido por el sospechoso, que no detuvo su marcha en ningún momento. Los agentes lograron localizar el vehículo en el interior de un olivar con las puertas abiertas, sin ninguna persona a su alrededor.

Una vez localizado al presunto autor de los hechos, el cual presenta una resistencia activa a la detención y encontrándose en gran estado de agitación, se procedió a la detención del mismo, llegando incluso a lesionar a dos de los guardias civiles, los cuales fueron atendidos en el centro de salud de la localidad.

La inspección practicada en el olivar, en la que además de las patrullas en servicio se integraron efectivos de la Policía Local de Rute, permitió localizar en las inmediaciones de un olivo un machete de grandes dimensiones propiedad del sospechoso y en un arroyo cercano y semienterrada una escopeta de caza del calibre 12, la cual presenta ambos cañones recortados junto con dos cartuchos en el interior del arma.

Tanto los efectos hallados como el detenido fueron trasladados al acuartelamiento de Rute, al objeto de instruir las pertinentes diligencias. Durante la instrucción de las mismas y fruto de la inspección ocular realizada al arma, se consiguió localizar a su propietario, siendo que el mismo denuncia su hurto en la localidad de Cuevas de San Marcos (Málaga).

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana en la recopilación de información que permitió la adecuada intervención y rápida resolución en este grave incidente, el cual causo una gran alarma entre la población. Las diligencias instruidas, junto con al detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.