Detenidos dos acusados de un robo en un restaurante de Huétor Tájar (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de un establecimiento de hostelería de la localidad granadina de Huétor Tájar.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado día 9 de marzo, cuando tres personas accedieron al interior del referido restaurante tras forzar la puerta principal, según ha explicado este domingo la Guardia Civil en una nota.

Una vez dentro, estas personas presuntamente arrancaron una caja de autocobro situada en el mostrador mediante el uso de una palanca, que contenía la recaudación del día anterior, tras lo que los individuos abandonaron el establecimiento y se dieron a la fuga.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Huétor Tajar, tras la denuncia interpuesta por la víctima, se hizo cargo del caso. El análisis detallado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, junto con la información recabada durante las actuaciones, en las que se contó con la colaboración de la Policía Local de la localidad, permitieron "identificar sin género de duda a los presuntos autores".

Como resultado, los guardias civiles han localizado y detenido a dos de los tres presuntos implicados en el robo, que han sido puestos a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Loja (Granada).

Desde el instituto armado precisan que la investigación sigue abierta, y los agentes "continúan con las labores de búsqueda y localización de la última persona presuntamente vinculada con los hechos".