Detenidos dos acusados de tráfico de drogas en la zona del Sector Sur en Córdoba

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CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Córdoba han detenido este pasado miércoles en la zona del Sector Sur a dos personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, en el marco de las labores de vigilancia y patrullaje preventivo desarrolladas en la ciudad.

Según ha informado la Policía en una nota, durante el servicio, los agentes, que circulaban en vehículo uniformado por el distrito Sector Sur, observaron una situación compatible con la venta de sustancias estupefacientes.

Alertados por el comportamiento de los implicados, los policías procedieron a su identificación e interceptación, localizando en el interior del vehículo en el que se desplazaban los detenidos una bolsa que contenía más de 600 gramos de marihuana, así como 250 euros en efectivo.