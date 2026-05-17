Díaz (PP) destaca en Granada a las nuevas generaciones de jóvenes "implicados en cambiar las cosas" desde las urnas

La cabeza de lista por la provincia de Granada a las elecciones del 17M y consejera de Fomento Rocío Díaz, interviene en un acto público en Granada. A 05 de mayo de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP por Granada a las elecciones autonómicas, Rocío Díaz, ha destacado este domingo tras ejercer su derecho al voto que hay nuevas generaciones de jóvenes "que quieren decidir el futuro" desde las urnas.

En este sentido se ha pronunciado la líder 'popular' tras votar en una de las mesas constituidas en el Centro de Participación Activa para Mayores de la capital nazarí, donde ha estado acompañada del coordinador de la campaña electoral y secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

"Hoy es uno de esos días donde se ve y se demuestra la fuerza de la democracia, con un simple gesto que parece menor, pero desde luego que tiene una gran importancia, que es ese coger la papeleta, introducirla en la urna para decidir qué futuro queremos", ha dicho Díaz.

La candidata 'popular' ha destacado que más de 786.000 electores en Granada deciden este domingo el futuro de la provincia y el futuro de Andalucía. "Quiero agradecer a todas las personas que están a lo largo y ancho de toda la provincia, de todos nuestros municipios, en esos 555 colegios electorales, pues la labor que están desarrollando en el día de hoy", ha añadido.

Así, Díaz se ha referido a todas las personas que están en las mesas electorales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al funcionariado público de los ayuntamientos "que tan buena labor hacen en el día de hoy", a Protección Civil y a los interventores y apoderados.

LA PRIMERA VEZ QUE SU HIJO VOTA

En este punto, la candidata del PP por Granada a estas elecciones ha señalado la importancia personal que para ella tiene este día puesto que ha sido en el que su hijo ha votado por primera vez.

"Es algo que no se olvida fácilmente y que es importante para una madre. Sobre todo porque tenemos a unas nuevas generaciones de personas jóvenes que están implicados, que quieren cambiar las cosas y que desde luego quieren decidir el futuro de esta tierra", ha dicho.

Díaz ha asegurado que los padres tienen la labor de transmitir a sus hijos "la importancia de la democracia, la importancia del voto y la importancia de implicarse en las elecciones para que puedan decidir el futuro, en este caso de Andalucía".

La candidata del PP ha hecho un llamamiento a la participación de los granadinos "para que participen en una jornada que es importante, que es necesaria para el futuro de nuestra tierra y que desde luego va a ser algo, yo creo que muy, muy necesario para seguir avanzando en ese futuro de Andalucía".

Además ha expresado su confianza de que la jornada se desarrolle "de manera tranquila" y ha insistido en que para eso hay muchas personas que velan para que se cumpla esta jornada electoral de la manera que se tiene que cumplir.