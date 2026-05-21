Diputación de Córdoba promociona el turismo rural y la cocina local ruteña en una con GastroRute 2026

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, en la presentación de GastroRute. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y 'Sabor a Córdoba', impulsa la cocina local ruteña en una nueva edición de GastroRute 2026, que se celebrará del 28 de mayo al 7 de junio, y con la que se pretende poner en valor la riqueza culinaria, cultural y turística de la provincia, al igual que posicionar el municipio como destino gastronómico de Andalucía.

Según ha explicado en rueda de prensa la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, con esta nueva cita "se pretende impulsar y desestacionalizar el turismo de Rute, además de afianzar la identidad gastronómica de la localidad".

Igualmente, ha adelantado que son "15 días para poder disfrutar de la gastronomía tanto de la propia del municipio como de toda la comarca ya que tenemos la suerte de tener en la provincia siete Denominaciones de Origen que avalan la calidad de los productos" cordobeses.

Por su parte, el alcalde de la localidad, David Ruiz, ha señalado que "para Rute esta cita es muy importante ya que atrae mucho turismo y sobre todo es un gran escaparate para nuestra gastronomía. La Navidad es lo fuerte", pero también es una época importante el mes de mayo, con los patios o la fiesta de nuestra Virgen de la Cabeza, que son Fiestas de Interés Turístico. Rute se puede visitar todo el año", ha asegurado.

Del mismo modo, el teniente de alcalde y responsable del Área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Consistorio ruteño, Rafael García, ha hecho hincapié en que el objetivo es "desestacionalizar el turismo y sumar esfuerzos" ya que la localidad cuenta "con 'Rute en primavera' y el Festival Cultura entre Patios, así que ésta es una gran oportunidad para dar a conocer todo lo que tiene disponible Rute".

GastroRute 2026 acogerá una nueva edición de la ruta de la tapa 'El concurso', donde se podrán conocer y degustar las mejores tapas de Rute, de la mano de ACER (Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute). En este sentido, el miércoles 3 de junio, se celebrará en la ludoteca municipal un 'showcooking' a cargo de Kisko Barona, del Restaurante El Olivo de Luque; y Nicolás Somoza, del restaurante Leña, de Dani García.

El 10 de junio, se llevará a cabo otro de la mano de Ana Rosa Rojas y otro, a cargo de Ezequiel Montilla, del restaurante Alma Ezequiel Montilla, de Puente Genil.

El domingo 7 de junio se ofrecerá un curso de corte de jamón de la mano de D'patanegra; el martes 9 será el Concurso de Cocina y Postres no profesional, en la Plaza Nuestra Señora de la Cabeza; y el jueves 11 se llevará a cabo una cata de vino a cargo de la Bodega Pérez Barquero, donde se degustarán cinco vinos con maridaje de jamón y queso.

Paralelamente, del 11 al 13, el Paseo Francisco Salto acogerá 'The Burguer Fest Rute' con la asistencia de Kalmachicha Soul Kitchen, Fonxo's, Lucky Luke y Ñam Ñam Rute.