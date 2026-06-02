Diputación de Granada finaciará con 16 millones el impulso a 87 viviendas protegidas en Pulianas, Granada y Cúllar Vega

El pleno de la Diputación ha dado luz verde a tres operaciones de financiación por valor de 16 millones destinadas a impulsar la construcción de 87 viviendas protegidas promovidas por la empresa pública Visogsa en Pulianas, Granada y Cúllar Vega. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario de la Diputación de Granada ha dado luz verde este martes a tres operaciones de financiación por valor de 16 millones de euros destinadas a impulsar la construcción de 87 viviendas protegidas promovidas por la empresa pública Visogsa de la institución provincial en los municipios de Pulianas, Granada capital y Cúllar Vega.

La medida permitirá avanzar en tres promociones estratégicas que suman 69 viviendas protegidas en Granada capital, diez viviendas unifamiliares en Pulianas y otras ocho viviendas en Cúllar Vega, consolidando el compromiso de la institución provincial con el acceso a la vivienda.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha señalado que "hoy damos un paso decisivo para convertir proyectos en realidades y ofrecer oportunidades a quienes más dificultades encuentran para acceder a una vivienda. Esta financiación permitirá impulsar casi un centenar de viviendas protegidas que contribuirán a dar respuesta a una necesidad creciente en nuestra provincia".

Además, Rodríguez ha subrayado la transformación experimentada por Visogsa durante el presente mandato, y ha afirmado que "nos encontramos una empresa pública en una situación extremadamente delicada, prácticamente en quiebra técnica, y hoy estamos hablando de promociones reales, de obras adjudicadas y de cientos de viviendas en distintas fases de desarrollo. Hemos recuperado una herramienta pública fundamental para ponerla al servicio de los granadinos".

Las actuaciones financiadas se desarrollarán bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y sostenibilidad, incorporando además espacios y servicios que favorezcan la calidad de vida de los futuros residentes.

VISOGSA SUMA YA 259 VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS

La aprobación de esta financiación se enmarca en la estrategia de impulso a la vivienda pública que está desarrollando la Diputación a través de Visogsa. Actualmente, la empresa pública tiene en marcha siete promociones distribuidas por distintos municipios de la provincia que suman un total de 259 viviendas y alojamientos protegidos.

A las promociones de Granada, Pulianas y Cúllar Vega se suman otras actuaciones en Las Gabias, Almuñécar y Churriana de la Vega, conformando una cartera de proyectos que supera los 37 millones de euros de inversión y que permitirá ampliar de forma significativa el parque público residencial de la provincia.

"Estamos demostrando que la vivienda pública puede volver a ser una prioridad institucional. Visogsa ha recuperado su capacidad de promover, construir y gestionar viviendas, y vamos a seguir trabajando para aumentar la oferta residencial y facilitar que nuestros vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida en sus municipios", ha concluido el presidente provincial.