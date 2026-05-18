Diputación muestra la riqueza turística de la provincia de Córdoba a periodistas chinos especializados

Los periodistas chinos en su visita a Palma del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA (EUROPA PRESS), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PTTC), ha participado, junto a Turismo Andaluz, en un importante receptivo turístico organizado por la Oficina Española de Turismo (OET) de Pekín (China) con el objetivo de promocionar Córdoba como destino turístico por su vinculación con rutas cinematográficas y telenovelas.

En concreto, se trata de una acción turística con la que se han mostrado los recursos de la provincia en el país de origen, dada la repercusión que estos medios asiáticos tienen en redes sociales y plataformas digitales. En contrato, han visitado la provincia un total de seis periodistas chinos especializados y un representante de la OET de Pekín.

Así lo ha explicado, la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha añadido que "durante este viaje de prensa, los comunicadores han visitado las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, antes de su llegada a Córdoba, que ha sido el punto de partida de su recorrido por Andalucía, continuando, posteriormente, por las provincias de Almería y Málaga".

"Córdoba levanta mucho interés turístico por su cultura, gastronomía y el maravilloso entorno natural. De ahí, que uno de los mayores atractivos de la provincia sea 'Castle Love', donde podrán contemplar las fortalezas" de la provincia, ha remarcado Ruiz.

Además, la delegada ha hecho referencia a que "estas iniciativas y acciones promocionales son muy importantes para llegar a potenciales visitantes procedentes de los mercados internacionales ya que son unas herramientas estratégicas para captar interesados en conocer la provincia y sus riquezas tanto culturales como turísticas y gastronómicas".

"La institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, se ha convertido en uno de los referentes en la organización de viajes de prescriptores turísticos impulsados por las OET de todo el mundo, por el interés que despierta la provincia de Córdoba", ha concluido Ruiz.