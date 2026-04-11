A disposición judicial dos jóvenes como presuntos autores de una agresión a otro en La Herradura (Granada)

Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones leves tras agredir a otro joven en la localidad de La Herradura (Granada).

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 22 de marzo, cuando la víctima se encontraba en la parada del autobús de la localidad, esperando para regresar a su domicilio tras disfrutar de las fiestas patronales.

En ese momento, inició una conversación con tres jóvenes que se encontraban en el lugar, que derivó en una discusión y, posteriormente, en una agresión por parte de estos, quienes le ocasionaron diversas lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos. Las gestiones llevadas a cabo por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Almuñécar, junto con la toma de declaración a varios testigos, han permitido identificar a dos de los presuntos autores, que han sido puestos a disposición judicial.

Aunque en un primer momento se sospechó que podrían haber participado más personas, las pesquisas han podido determinar que fueron tres los implicados en la agresión. La investigación continúa abierta para la identificación y localización del tercer implicado.