La DO Sierra de Cazorla (Jaén) produce unas 25.000 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2025-2026

Una botella de aceite de oliva de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla. - DO SIERRA DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, ha producido unas 25.000 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2025-2026, fruto de la recolección de 125 millones de kilos de aceituna en la comarca y un rendimiento industrial medio del 20 por ciento.

De este modo, la campaña "a duras penas ha llegado a la horquilla inferior que el Consejo Regulador marcó en cuanto a aforos" y se han tenido que corregir a la baja, debido a la sequía que provocó "un desarrollo precario del fruto en muchos casos". Además, la parte final se vio marcada por las lluvias y las borrascas, según ha informado este martes la entidad.

Al respecto, desde el Consejo Regulador se ha señalado la importancia del adelanto de la recolección. "La mayoría del aceite que este año se va a envasar bajo el sello de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla se ha producido en los meses de octubre y noviembre, lo cual denota que ya para finales de noviembre se había recolectado una parte importante de la cosecha destinada a su envasado", ha explicado.

En este sentido, ha animado a los agricultores a que, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la evolución del fruto en el campo, "adelanten la recolección de la cosecha todo lo que puedan". Y es que, en la segunda parte de la campaña, los accidentes meteorológicos y un fruto sobremaduro por los retrasos en la recogida, ha hecho que los aceites obtenidos en este periodo "hayan sido de peor calidad" y se tengan que comercializar como lampantes, con las consecuentes pérdidas económicas.

En todo caso, el secretario de la DO Sierra de Cazorla, Baltasar Alarcón, ha expresado su satisfacción "con los aceites que se han producido a principios de campaña, que van a abastecer con creces los envasados con denominación de origen".

"Las condiciones de arranque de campaña no eran muy halagüeñas, debido a las condiciones de estrés hídrico que padecían muchos de nuestros olivares por aquellas fechas, pero estos primeros aceites nos han sorprendido porque tenían un frutado que estaba por encima de la media de otros años, por tanto, estamos muy satisfechos", ha comentado.

Se han producido casi cinco millones de kilos de aceite que potencialmente se podrían destinar este año a envasados con DOP Sierra de Cazorla. Alarcón ha añadido que lo normal es tener una demanda de aceite bajo esta denominación "que puede estar entre los dos y los tres millones de kilos, que es lo que se suele envasar de media en las últimas campañas".

PRÓXIMA CAMPAÑA

De cara a la próxima campaña, desde la DO se ha apuntado que los problemas que han provocado las intensas lluvias de este invierno en el desarrollo final de recolección, se convierten "en un aspecto más que positivo" de cara a "un buen desarrollo de la cosecha".

Sin embargo, ha matizado que la producción "se va a dar sobre el desarrollo del brote del año anterior", de modo que "hay que ser cautos porque el año pasado sí se arrastraba una importante sequía y el desarrollo del brote fue precario".

"En muchos casos, las inflorescencias que van a dar lugar a los frutos de este año, están diseminadas en un corto espacio del brote debido al poco desarrollo del mismo el año anterior", ha dicho. El Consejo Regulador está haciendo un seguimiento de la floración, que en las zonas más adelantadas de la comarca cazorleña comenzará en unos diez días y en las más tardías será ya bien entrado mayo.

Por tanto y analizando las inflorescencias detectadas en el campo, desde la DO se estima que habrá variabilidad y que "no todas llegarán a buen puerto, ya que están muy apiñadas en un tramo de brote pequeño".