Dos detenidos tras desmantelar en Córdoba una plantación de marihuana con 102 kilos de cogollos

Cogollos secos de marihuana listos para su distribución. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana a gran escala con la detención de dos varones y la intervención de 102 kilos de cogollos secos listos para su distribución, dos armas cortas y diversos elementos peligrosos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación, en el marco de la Operación Stars en el contexto de la intensa presión policial contra el narcotráfico a mediana y gran escala que se desarrolla en la provincia desde comienzos de año, se inició en septiembre de 2025, cuando los agentes detectaron indicios de la existencia de un cultivo intensivo de marihuana en modalidad indoor en una parcelación de la capital.

Durante los meses siguientes, las gestiones de investigación permitieron confirmar que en dicho inmueble se estaban desarrollando las fases completas de producción: cultivo, secado y envasado de marihuana en grandes cantidades, custodiado por dos personas vinculadas a una organización criminal de mayor entidad.

Así, el día 12 de mayo, una vez obtenido el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior hallaron dos plantaciones de marihuana indoor de grandes dimensiones en fase de secado, con más de cien kilos de cogollos de marihuana preparados para su envasado y posterior distribución.

Como resultado de la operación, han detenido a dos personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

Además, en el interior de la vivienda se localizaron 440 euros en efectivo, así como material específico para el cultivo y mantenimiento de las plantaciones.

En cuanto al armamento, han intervenido dos armas junto con diversos elementos peligrosos, entre ellos machetes y cuchillos, que los ocupantes mantenían en el domicilio con el fin de proteger la instalación y la sustancia almacenada.