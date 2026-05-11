Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, al desarticular un punto de venta de droga en Jamilena (Jaén)

Imagen de uno de los detenidos conducido por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas --una de ellas menor de edad-- como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. De los dos detenidos, el mayor de edad y principal investigado, ya se encuentra en prisión.

Las detenciones se han llevado a cabo en el marco de una operación en la que se ha logrado desarticular un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes en Jamilena (Jaén). La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del mayor de edad.

La investigación se inició tras diversas informaciones obtenidas por los agentes sobre una posible actividad continuada de venta de droga en un inmueble de Jamilena, donde se venía registrando un constante trasiego de personas, circunstancia que había generado alarma social entre los vecinos de la zona.

Las pesquisas realizadas culminaron con la entrada y registro de la vivienda investigada, y donde se detuvo a un varón de 48 años, propietario del inmueble y con antecedentes por tráfico de drogas, así como un menor de 17 años, presuntamente implicado en la distribución de la sustancia estupefaciente.

Durante el registro, los agentes intervinieron tres kilos y 700 gramos de marihuana, 362 gramos de hachís, 80 gramos de cocaína, 500 gramos de MDMA y 127 gramos de gominolas impregnadas en THC, además de sustancias destinadas al corte y manipulación de la droga y aproximadamente 6.000 euros en efectivo fraccionados en billetes de distinto valor.

Asimismo, fueron localizadas varias armas de aire comprimido, navajas de diferentes tamaños, teléfonos móviles y documentación relacionada con la actividad investigada.

La operación ha permitido desarticular este punto de venta de droga, evitando la posible distribución de parte de las sustancias intervenidas con motivo de la celebración de la Romería de San Isidro, celebrada el pasado fin de semana y que ha congregado a un elevado número de personas en la localidad.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.