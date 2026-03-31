Dos detenidos en Granada al ser sorprendidos en un portal cuando portaban dos kilos de marihuana y un puñal

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido y puesto a disposición judicial a dos varones, de 36 y 28 años respectivamente, y con antecedentes previos, en el distrito Norte de la capital como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, al ser sorprendidos saliendo de un portal con marihuana y cuando uno de ellos portaba un puñal.

El cuerpo policial expone en un comunicado que los dos hombres fueron captados a primera hora de la madrugada por agentes que realizaban un indicativo nocturno de seguridad ciudadana. Los policías les vieron portando bolsas de plástico en las que escondían la droga y que, ante la presencia de los efectivos, huyeron hasta que fueron interceptados tras una persecución en un descampado.

El mayor de los dos tenidos portaba una bolsa verde pequeña y una bolsa de basura de mayores dimensiones. Por otro lado, el otro varón portaba una bolsa pequeña de color gris. Todas contenían una sustancia vegetal verde y desprendían un fuerte olor a marihuana. La actitud de ambas personas hizo sospechar a los agentes que llevaban esas bolsas con la intención de traficar con dicha sustancia estupefaciente.

FORCEJEO CON UN PUÑAL

Cuando les iban a poner los grilletes para el traslado a dependencias policiales, el varón de mayor edad forcejeó con los policías e intentó evadirse y se llevó las manos al pecho. La rápida intervención de los agentes evitó que sacara un puñal de cachas negras con una hoja de 6,5 centímetros cortante por ambos lados.

En cuanto a la marihuana, el posterior pesaje de las tres bolsas intervenidas (las dos pequeñas y la grande) arrojó un peso cercano a los dos kilos de esta droga.

Ambos varones, de 36 y 28 años respectivamente y con antecedentes policiales previos, han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.