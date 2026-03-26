Dos investigados en Jaén por usar a terceros para abrir cuentas bancarias tras usurpar su identidad en Sevilla

Agente de la Guardia Civil en una investigación - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas por su presunta implicación en un delito de usurpación de estado civil, tras captar a víctimas con necesidades económicas para que abrieran cuentas bancarias a su nombre que luego eran controladas por los supuestos estafadores, según ha informado el Instituto Armado. La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando una denunciante, en el puesto de El Pedroso, manifestó que había contactado con una persona a través de una aplicación de mensajería y que la misma "le abrió varias cuentas bancarias por internet a cambio de una pequeña cantidad de dinero".

No obstante, la mujer nunca tuvo el control ni las claves de esas cuentas, ya que las creó "siguiendo paso a paso las instrucciones de los supuestos estafadores".

Así, los investigadores comenzaron a rastrear los perfiles de internet y los pagos realizados, localizando posteriormente a los posibles autores en la provincia de Jaén. Para ello, contaron con la colaboración de los efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Jamilena (Jaén), ya que los supuestos autores vivían en ese municipio.

Los presuntos autores captaban personas "con necesidades económicas" a través de las redes sociales y les ofrecían un pago mediante aplicaciones de envío de dinero inmediato si abrían cuentas bancarias en internet.

Para ello, les facilitaban un correo electrónico y un número de teléfono, ambos controlados por los presuntos estafadores. De esta forma, las víctimas figuraban como dueñas de las cuentas, pero eran los supuestos ciberdelincuentes quienes las manejaban.

La operación ha culminado con dos personas investigadas en la localidad de Jamilena como responsables de un delito de usurpación de estado civil. Las diligencias junto con la identificación de los investigados han sido entregadas en el Juzgado de Cazalla de la Sierra.