Dos investigados en Santa Eufemia (Córdoba) por la construcción de edificaciones en terreno rústico

La patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba investiga a dos personas en Santa Eufemia por la supuesta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, por construir edificaciones en terreno rústico. - GUARDIA CIVIL

SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil a través de la patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba ha investigado a dos personas en Santa Eufemia por la supuesta comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, por construir varias edificaciones no autorizables en suelo rústico, así como otro delito de desobediencia grave, por hacer caso omiso a la paralización de las actuaciones decretadas por el Ayuntamiento.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron en el año 2022, tras detectar la patrulla del Seprona que se estaba construyendo una vivienda unifamiliar en terreno rústico, la cual difícilmente sería autorizable por la legislación vigente.

Por parte de los agentes se tramitó informe-denuncia al Ayuntamiento, para que se paralizaran las obras si carecían de licencia urbanística y se iniciaran tanto el expediente sancionador, como el correspondiente de reposición de la realidad física alterada para restaurar el orden jurídico urbanístico, en el caso de que fuesen ilegales.

En el pasado mes de marzo se realizó nueva inspección, dado que las obras iniciales habían finalizado e incluso se habían ampliado a otras nuevas, con la construcción de una pequeña nave anexa a esta vivienda, una solera de hormigón, así como una estructura para instalación de sistema de bombeo y depósito de agua, a la vez que se estaba iniciando una nueva cimentación junto a la vivienda anterior.

Tras solicitar documentación al Consistorio, se constató que las obras carecían de licencia urbanística e incluso la promotora fue notificada en septiembre del año 2022 para que cesaran las actuaciones en la parcela afectada haciendo caso omiso a dicho decreto de la Alcaldía.

Por todo esto se instruyen diligencias penales, las cuales han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.