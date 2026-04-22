La empresa de aguas de Priego de Córdoba asegura que el suministro "cumple con los requisitos sanitarios"

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PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La empresa pública de aguas de Priego de Córdoba ha trasladado este miércoles "un mensaje de tranquilidad a la poblacion", reiterando que "el agua suministrada cumple con los requisitos sanitarios establecidos, sin perjuicio de la continua mejora y vigilancia del servicio", todo ello tras críticas del PSOE.

En una nota de prensa, la entidad ha subrayado que tiene "toda la información subida en los registros del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), donde se puede comprobar que ninguna de las zonas de abastecimiento gestionadas por Aguas de Priego SL presenta incumplimiento alguno de los parámetros establecidos en el Real Decreto 3/2023, incluyendo los relativos a nitratos".

Al respecto, ha indicado que esta información puede ser consultada por el ciudadano en: 'https://sinac.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informac...'", a lo que ha agregado que "la calidad del agua se controla de forma continua mediante un programa de vigilancia sanitaria conforme a la normativa vigente".

En este sentido, ha aseverado que "se realizan análisis periódicos en distintos puntos de la red de abastecimiento" con distinta frecuencia. En relación con los niveles de nitratos, ha remarcado que "todos los valores registrados se sitúan por debajo de los límites establecidos por la normativa sanitaria vigente".

Asimismo, la empresa ha apuntado que "el conjunto de parámetros analizados --microbiológicos, químicos y organolépticos-- presenta resultados conformes y dentro de los estándares de calidad exigidos".

MEDIDAS Y SEGUIMIENTO

Desde la Central de Aguas han señalado que mantienen "un seguimiento permanente de la calidad del agua, adoptando las medidas necesarias en caso de detectar cualquier desviación". Entre las actuaciones realizadas han destacado "procesos de identificación de peligros y eventos peligrosos; clasificación en puntos críticos o de control; medidas inmediatas, correctoras y preventivas, y los resultados de las mediciones se documentan de manera ordenada en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac)".

Igualmente, la empresa ha reafirmado su "compromiso con la transparencia y la información pública", poniendo a disposición de la ciudadanía los datos actualizados sobre la calidad del agua a traves de la página web oficial 'www.centraldeaguas.es' y los canales de atención al usuario en el teléfono 957701268 y el correo electrónico 'info@centraldeaguas.es'.