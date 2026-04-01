Una empresa de Alhendín (Granada) recibirá más de 340.000 euros para impulsar la circularidad en el sector del plástico

Archivo - Imagen de archivo de envases plásticos - FLICKR - Archivo

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha concedido en la provincia de Granada una subvención por importe de 341.621,2 euros correspondiente a la convocatoria de subvenciones para impulsar la economía circular en el sector del plástico, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Economía Circular, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La empresa beneficiaria, FCC Medio Ambiente S.A., del municipio granadino de Alhendín, ejecutará el proyecto Ecocentral Granada, que según señala el ministerio en un comunicado, se trata de un conjunto de inversiones y tecnologías innovadoras en el ámbito del tratamiento de residuos plásticos orientadas al reto de la economía circular, que logrará movilizar casi 890.000 euros de inversión, entre fondos públicos y privados.

El Ministerio de Transición Ecológica también detalla que, a nivel nacional, se subvencionarán 115 proyectos, que recibirán ayudas por importe superior a los 150 millones, lo que supone una inversión de hasta 473 millones. Los proyectos deberán estar finalizados a 31 de octubre de 2027.

Entre los proyectos beneficiarios, destacan proyectos para la mejora productiva del proceso de unión de componentes plásticos en el ámbito de la automoción; la reducción del consumo de materia prima virgen y el incremento de la eficiencia del uso de materiales; la adaptación de líneas de envasado para poder utilizar plástico reciclado; y los destinados a la reducción del consumo de materias primas vírgenes mediante la reutilización de residuos plásticos pre y post consumo.

Otros proyectos beneficiarios son para el reciclaje y valorización de residuos del plástico; nuevas soluciones de embalaje sostenible para la industria logística; el desarrollo de plataformas de gestión integral de residuos plásticos basada en la optimización y digitalización de las plantas de reciclaje plástico para la máxima trazabilidad de producto; o la fabricación de pañales para adultos con menor contenido en materiales no biodegradables y reducción de residuos.

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Perte de Economía Circular, financiado a través de los fondos Next GenerationUE, alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las estrategias europeas en la materia, cuenta con ayudas por valor de 492 millones, con los que se espera movilizar recursos superiores a los 1.200 millones durante su ejecución.

El sector de los materiales plásticos en España tiene una elevada importancia. Muestra de ello es la cifra de negocios del subsector de fabricación de plásticos en formas primarias, que se alza ligeramente por encima del 17% del total de la industria química.

El plástico es, por tanto, un material relevante para la economía española, que tiene un importante papel en muchos procesos y sectores como el alimentario o el de la salud, pero al que, a menudo, damos un uso indebido, superfluo y desacoplado de sus características y que conlleva un gran impacto ambiental. Cerca de dos tercios de la producción mundial de plásticos se utiliza para productos de ciclo de vida corto, y un tercio del plástico es de usar y tirar.

"Los modelos insostenibles de producción y consumo del plástico, anclados en la insostenible economía lineal, y la falta de gestión adecuada de sus residuos han hecho que la contaminación por plásticos se haya convertido en uno de los retos ambientales de nuestra época", advierten desde el ministerio.

FRENAR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Según el Ipbes (Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas), desde 1980 la contaminación por plástico se ha multiplicado por 10 en el océano. Constituye ya más del 80% de la basura marina. Esto afecta especialmente a los ecosistemas y a especies en peligro como las tortugas marinas (86% de afectación) y los mamíferos y aves marinas (43 y 44 % respectivamente), pero también a sectores económicos como el de la pesca o el turismo, y tiene afecciones para la salud a través de los microplásticos.

La prevención, el ecodiseño, la reutilización y el reciclaje de materiales y el uso de materias primas secundarias minimizan los impactos ambientales de la extracción de recursos y la generación de residuos, pero la incorporación de dichas estrategias no se consolida a ritmo constante y está limitada por un mercado fragmentado, no ajeno al comportamiento de los precios de las materias primas vírgenes, en un contexto de uso del plástico para funciones desvinculadas de las características del material y del abuso del uso superfluo del plástico.

A esto se suman los costes de recogida, tratamiento y gestión de los plásticos, la baja presencia de la reutilización, la limitada disponibilidad de polímeros plásticos reciclados y la falta de tecnologías disponibles para la valorización de determinados polímeros, aditivos o productos multicapa. Por otra parte, el tamaño reducido de la mayoría de las empresas dificulta la innovación, la capacidad de adaptar la producción a nuevos modelos circulares, así como la profesionalización de la gestión.

Por tanto, señala el ministerio, "se hacen necesarias ayudas de este tipo para incentivar la transformación del sector hacia un modelo sostenible y circular, con especial énfasis en la reducción de la extracción de recursos y de generación de residuos y el incremento de las tasas de reutilización y reciclaje".

FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES

Esta convocatoria del Perte de Economía Circular busca dirigir el esfuerzo real, directo, coordinado y conforme con la Estrategia europea para el plástico en una economía circular, bajo parámetros de ecodiseño que, entre otros, reduzca la presencia de aditivos con sustancias preocupantes, evite la liberación no intencionada de microplásticos, fomenta la prevención, la reutilización, el reciclaje y la valorización material, y promueva modelos circulares.

Asimismo, la convocatoria incluye la adquisición de herramientas digitales con el propósito, por ejemplo, de incorporar marcas de agua para establecer ciclos cerrados para Polietileno de tereftalato (PET) de calidad alimentaria, el uso de visión artificial para la separación de siliconas o el apoyo a las tecnologías de circuito cerrado y control de existencias para favorecer la reutilización y logística inversa.