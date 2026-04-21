Endesa activa un plan de contingencia en Andújar (Jaén) para la Romería de la Virgen de la Cabeza

Archivo - Poblado y Santuario de la Virgen de la Cabeza/Archivo - ENDESA - Archivo

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha activado su plan de contingencia para la Romería de la Virgen de la Cabeza. Este operativo contempla la revisión y puesta a punto de las instalaciones eléctricas durante esta romería que congrega a miles de personas en la localidad jiennense de Andújar, a fin de garantizar la calidad del suministro.

Según informa la compañía, este dispositivo especial, denominado Plan Romero, se activó a principios de marzo con la implementación de diversas acciones preventivas. En concreto, los técnicos de la compañía eléctrica han llevado a cabo revisiones exhaustivas de la subestación Encinarejo, principal punto de abastecimiento energético del recinto donde se realizará la romería.

Además, se ha llevado a cabo la supervisión de la línea de media tensión Santuario, que discurre a lo largo de 57 kilómetros desde la presa del Encinarejo hasta Valdelagrana, y la inspección termográfica de los cinco centros de transformación que dan suministro al Santuario y al poblado de la Virgen de la Cabeza.

La compañía se encuentra adherida al Plan Operativo del Cerro, organizado por el Servicio Emergencias 112 de Jaén. Un dispositivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Andújar, que se pondrá en marcha el viernes, 24 de abril, y finalizará el próximo lunes, 27 de abril.

La compañía contará con dos brigadas técnicas de guardia en el interior del recinto que proporcionarán una respuesta "rápida y eficaz" ante cualquier problema que pudiera surgir durante el desarrollo de la romería. Asimismo, Endesa dispondrá de recursos materiales ubicados estratégicamente en la zona para la atención de las incidencias que pudiesen originarse tanto en media como en baja tensión para asegurar la continuidad del suministro.