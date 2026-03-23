El equipo Universidad y Memoria retoma los trabajos de exhumación en el cementerio local de Padul (Granada)

Restos óseos exhumados de una persona represaliada en una de las fosas comunes excavadas en el cementerio municipal de Padul. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

PADUL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El equipo interdisciplinar Universidad y Memoria de la Universidad de Granada (UGR) ha reanudado los trabajos de exhumación de víctimas asesinadas y depositadas en enterramientos ilegales en el cementerio municipal de Padul durante el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Tras las intervenciones desarrolladas en 2021, 2022, 2024 y 2025, en las que se recuperaron 27 cuerpos con signos de violencia, comienza ahora una nueva campaña impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía.

Según información difundida por la UGR en un comunicado de prensa, está previsto que los trabajos se prolonguen durante, al menos, dos meses. El primer objetivo marcado por la dirección del proyecto es la exhumación de víctimas ya localizadas en la intervención anterior y que no pudieron ser recuperadas entonces debido a los límites temporales establecidos por la financiación previa.

UNAS 40 PERSONAS EN LAS FOSAS

Según diversos estudios, hasta 40 personas podrían permanecer aún enterradas en estas fosas, registrándose los últimos asesinatos en la década de los 50.

De forma paralela a las labores de excavación, el equipo continúa con la búsqueda de familiares descendientes de las víctimas, a fin de realizar entrevistas y recoger muestras de ADN.

Asimismo, se ofrecen visitas a centros educativos y asociaciones culturales que deseen conocer de primera mano el desarrollo de la intervención.