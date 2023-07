Espadas: Feijóo "no fue capaz" en el debate con Sánchez de "separarse" de los pactos PP-Vox y se instaló en "bulos"

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sostenido este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no fue capaz" en el debate 'cara a cara' que este lunes por la noche protagonizó junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "separarse de aquello que está pactando con Vox en cualquiera de los territorios a los que llega a acuerdos" el PP con dicha formación, así como ha acusado al líder 'popular' de estar "instalado en las mentiras, en los bulos, en dar datos falsos".

Así lo ha indicado Juan Espadas en una atención a medios en el marco de un paseo electoral por el barrio Parque Alcosa de Sevilla, donde se ha referido al "muy importante" debate emitido por Atresmedia este pasado lunes por la noche, y del que ha lamentado "la dificultad que tiene el no poder debatir con alguien que no está dispuesto a trasladar sus propuestas, sino que las oculta", y con alguien, en alusión a Feijóo, que "prefiere estar instalado en las mentiras, en los bulos, en dar datos falsos", algo con lo que "al final lo que consigue es distorsionar, distraer, confundir a la gente, en vez de plantear las cosas como son", según ha abundado.

En esa línea, ha sostenido que cuando desde el Gobierno de Sánchez se defiende que "España y la economía española están generando empleo, es porque es verdad", al igual que cuando se proclama que este país "lidera el crecimiento en Europa", una afirmación que "acredita la Unión Europea", según ha remarcado.

De igual modo, ha denunciado que "los pactos a los que el PP está llegando con la ultraderecha en España, en comunidades autónomas o en ayuntamientos, significan un retroceso en derechos y en libertades públicas muy graves", y ha criticado que, ante eso, los 'populares' "no son capaces de rechazar o renunciar a sus pactos con Vox allá donde los necesitan".

Eso, según ha continuado Espadas, "significa claramente que estamos renunciando y retrocediendo en leyes aprobadas por parlamentos españoles en etapas diferentes de la historia democrática de nuestro país, y los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de esto".

Para el líder del PSOE-A, en el debate de este lunes se vio a "un Feijóo que sencillamente no fue capaz en ningún momento de separarse de aquello que está pactando con Vox en cualquiera de los territorios a los que llega a acuerdos" el PP con dicho partido, y que significan "retrocesos claros en la igualdad de derechos de las mujeres, en la lucha contra la violencia de género", e "incluso en el modelo de construcción de país, de España, que la Constitución fijó en torno a las autonomías".

El dirigente socialista ha sostenido que el PP y su líder, Feijóo, "volvieron a esconder sus propuestas, sus pactos, que son una realidad del día a día", y, frente a ello, "en la provincia de Sevilla, donde conocemos bien históricamente qué fue la derecha predemocrática, no podemos quedarnos de brazos cruzados", y sus ciudadanos deben "ver qué significan los pactos de la derecha y de la ultraderecha cuando gobiernan en un territorio".

UNA PNL "PARA QUE MORENO SE RETRATE" EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Al hilo, ha explicado que el Grupo Socialista va a defender esta semana en el Pleno del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) para que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se retrate", y "diga si respalda o rechaza los pactos que su partido está acordando con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas para, de facto, en la práctica, derogar los avances en igualdad, en derechos que se han conquistado en este país".

De este modo, Moreno "va a tener la oportunidad" con esa iniciativa parlamentaria socialista de "votar apoyando esos pactos de la vergüenza del PP y Vox", o de tener los "redaños" suficientes para "rechazarlos y votar en contra de ellos".

LA IMPORTANCIA DEL 23J

De igual modo, Espadas ha defendido que en las elecciones generales del próximo 23 de julio "nos jugamos todo como país, en qué modelo de sociedad queremos seguir avanzando", y "los retos de los próximos años", teniendo en cuenta que los últimos cuatro años "han sido muy difíciles para este país", pese a lo cual en ellos "hemos construido cosas importantes", y por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se han impulsado "cambios legales que nos han permitido que se conquisten derechos, que se avance en más justicia social, en el mercado laboral, en una forma de crear empleo que sea estable, con mejores condiciones laborales", así como "en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los proyectos de vida" de los jóvenes, y "en cómo fortalecer los servicios públicos".

En esa línea, ha señalado que estas elecciones generales "no hay que tomárselas a la ligera", y ante ellas "hay que reflexionar muy bien sobre el rumbo que queremos que siga el país", tras lo que ha advertido de que, en estos momentos, "hay dos opciones".

Según ha abundado, una de ellas "defiende lo construido hasta aquí, que de las crisis o de los problemas se sale ayudando a la gente, protegiendo a la ciudadanía, siendo capaz de invertir los recursos que hagan falta para que la gente sea capaz y pueda salir adelante", que es lo que "ha demostrado el Gobierno socialista", según ha sostenido Espadas, que ha contrapuesto esa opción con "la que plantea la derecha, que es la de derogar aquellos avances o logros que comparte la inmensa mayoría de la sociedad, y que para nosotros serían un enorme retroceso, una regresión" en "conquistas sociales a las que no estamos dispuestos a renunciar".

El secretario general del PSOE-A ha aseverado así que esta campaña electoral es "vital" para los socialistas, "porque nos estamos jugando el futuro de España", y ha remarcado que el PSOE va a estar "siempre" con "propuestas para ganar la confianza, para depositar ilusión, esperanza en el futuro", y para "estar satisfecho de lo que estamos siendo capaces de construir juntos".

Espadas ha realizado un llamamiento para que los españoles acudan "masivamente" a votar el 23J, que los ciudadanos se impliquen en estas elecciones, "porque eso es construir democracia", y "lo demás es ponernos de perfil o no afrontar que en esta sociedad hay quien claramente opta por destruir y no por construir, por retroceder y no por avanzar", según ha sentenciado.

De igual modo, a preguntas de los periodistas, el también exalcalde de Sevilla ha augurado que, en esta provincia, los socialistas "no sólo vamos a ganar las elecciones, sino que vamos a volver a demostrar que en esta tierra se entienden muy bien los mensajes de la derecha de siempre".

Al respecto, ha advertido de que "la derecha que tiene ahora mismo este país es la derecha más próxima a la ultraderecha que hemos tenido en democracia", de forma que "está dispuesta a retroceder en libertades y en derechos conquistados estos años".

PROPUESTA PARA QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

De igual modo, ha criticado el "cinismo" de Feijóo al apostar en el debate de este lunes por que "gobernase la lista más votada" cuando el PP "acababa de hacer justo lo contrario en Extremadura", donde el PP va a gobernar en coalición con Vox pese a no haber ganado las elecciones.

En esa línea, Espadas ha subrayado que, "allá donde el Partido Popular suma con la ultraderecha para poder gobernar, pacta y gobierna y no respeta la lista más votada", y ha sostenido, en alusión a Feijóo, que "alguien dispuesto a mentir de una forma tan descarada, y ante ocho millones de personas de audiencia, no es ni fiable ni recomendable desde el punto de vista de su confianza".

"Si Feijóo tuviera tan claro que en este país debería gobernar siempre la lista más votada, ¿por qué acaba de apoyar y acordar con Vox que Extremadura gobierne un acuerdo de partidos que no han sido la lista más votada?", ha terminado preguntándose Espadas en esa línea.