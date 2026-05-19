Estudiantes de Veterinaria conocen en Córdoba las opciones de empleabilidad, salidas profesionales y emprendimiento

Autoridades y estudiantes asistentes a la inauguración de la feria. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge durante este martes la III Feria de Empleabilidad y Salidas Profesionales de Veterinaria, un evento que tiene como objetivo mostrar al estudiantado del último curso de Veterinaria las diferentes opciones profesionales por las que pueden optar en un futuro próximo.

Según ha informado la UCO en una nota, la vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Emprendimiento de la Facultad de Veterinaria, Carmen Pineda, ha explicado el desarrollo de la jornada, consistente en una conferencia plenaria inicial a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, seguida de sesiones paralelas de clínica de pequeños y grandes animales, producción animal, calidad alimentaria o acceso a cuerpos veterinarios de la administración pública, entre otros, así como una sesión de networking.

La inauguración de la feria ha estado arropada con la presencia de diversas autoridades, entre ellas, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero; y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, cuyo apoyo ha agradecido el decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo.

Romero ha desglosado las distintas líneas de apoyo a los futuros veterinarios, tanto las de fomento del emprendimiento como las prácticas remuneradas en empresas privadas, y ha animado al estudiantado a quedarse a trabajar en Córdoba "para crear futuro en vuestra tierra".

Por otro lado, para aquellos estudiantes interesados en una experiencia internacional, la delegada provincial de Empleo ha indicado la oportunidad para contratar a profesionales de veterinaria en Países Bajos a través de la Red Eures. Asimismo, ha explicado que en el estand del Servicio Andaluz de Empleo se muestran algunas de las herramientas que tenemos para ayudar a los futuros graduados en el proceso de búsqueda de empleo, sobre todo en el primer contrato, "que siempre es el más difícil de conseguir".

El Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba ha estado también presente en la figura de su presidente, José María Torres, quien ha desgranado las facilidades que el Colegio ofrece a los recién graduados, entre otras, la especial protección a los veterinarios desempleados, a quien se les subvenciona las cuotas para colegiarse.

La UCO ha estado representada por la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento en funciones, Rocío Muñoz, quien ha detallado que estas jornadas se enmarcan en el proyecto Copérnico, que permite a todas las facultades ofrecer información a los egresados tanto de prácticas, empleabilidad o emprendimiento.

En este contexto ha destacado "la suerte de tener" en las jornadas "a personas que van a hablar de esa transición al mercado laboral. Las competencias de la universidad no finalizan cuando los estudiantes obtienen el título". Así, la misión es "ayudar a todos esos estudiantes a integrarse de manera exitosa en el mercado laboral. Y eso se consigue gracias a ese apoyo, a esa tutela y a ese acompañamiento que se realiza, no solamente en jornadas como estas, sino a través de los múltiples servicios que presta la Universidad".

En este sentido, ha instado a los estudiantes a contemplar la posibilidad de solicitar una beca Campus Rural para realizar prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes y cuya dotación es de 1.000 euros al mes.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN VETERINARIA

Esta Feria de Empleabilidad y Salidas Profesionales se suma a la III Jornada de Emprendimiento celebrada también ayer en la Facultad de Veterinaria, en un encuentro que incluyó distintas charlas y talleres inspiradores para el alumnado, así como un 'escape room' sobre emprendimiento, con el objetivo de fomentar la capacidad emprendedora de los estudiantes y el contacto con personas y entidades que puedan servirles de guía.

Durante la jornada se orientó a los participantes sobre la elaboración de currículums y cartas de presentación para mejorar el acceso a los procesos de selección, y se trabajaron competencias clave como la comunicación, el liderazgo, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, esenciales como habilidades blandas ('soft skills') en el ámbito veterinario.

La jornada ha contado como ponentes con la directora del Centro Universitario de Desarrollo de Lucena, María Isabel Rodríguez; el mentor y formador en emprendimiento Sergio Tejerina; la formadora y consultora Mercedes Carvajal; el técnico del Departamento de Orientación de Fundecor José Antonio Carbonero; y el técnico de Andalucía Emprende CADE-Córdoba, Fernando Palomino.