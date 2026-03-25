Un estudio mejora el análisis interno de aleaciones metálicas antiguas en monedas romanas del Tesoro de Tomares

Investigador de la Universidad Loyola, Javier Moreno Soto. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio titulado 'Feasibility of a new GRT setup for the analysis of quaternary metal alloys with radioactive gamma sources' publicado en la revista Radiation Physics and Chemistry, liderado por el investigador de la Universidad Loyola, Javier Moreno Soto, presenta una innovadora aplicación de la técnica de transmisión de rayos gamma (Gamma-Ray Transmission, GRT) que permite analizar objetos arqueológicos metálicos sin dañarlos y conocer con mayor precisión su composición interna.

Según ha detallado la Universidad Loyola en una nota, el análisis de objetos arqueológicos metálicos presenta "importantes limitaciones" cuando no es posible tomar muestras o alterar físicamente las piezas. Este reto es "especialmente relevante" en casos como el Tesoro de Tomares, "uno de los mayores hallazgos de moneda romana en Europa", descubierto en Sevilla en 2016.

En este contexto, el Tesoro de Tomares fue descubierto durante unas obras en el parque El Olivar de El Zaudín, en la localidad sevillana. El hallazgo estaba compuesto por 19 ánforas romanas repletas de monedas, con un total estimado de unas 55.000 piezas, lo que lo sitúa "entre los mayores descubrimientos de moneda romana en España y Europa". Su volumen y estado de conservación lo convierten en una oportunidad "excepcional" para estudiar el sistema monetario de una época clave del Imperio romano.

Asimismo, estas monedas fueron acuñadas durante la Tetrarquía, el sistema político impulsado por el emperador Diocleciano a finales del siglo III para estabilizar el Imperio. Fue un periodo de profundas reformas económicas y monetarias, en el que el contenido en metales como la plata se fue reduciendo progresivamente. "Analizar en la actualidad la composición de estas monedas permite entender mejor cómo estos cambios políticos y económicos se reflejaban en la propia moneda".

UNA TÉCNICA NO INVASIVA, UNO DE LOS MAYORES RETOS PARA EL ESTUDIO

Las técnicas no invasivas más habituales, como la fluorescencia de rayos X (XRF), permiten analizar únicamente las capas superficiales de los objetos. Sin embargo, en piezas arqueológicas antiguas, procesos como la corrosión, la oxidación, los tratamientos de conservación o incluso el enriquecimiento superficial de determinados elementos --como la plata en algunas monedas-- pueden alterar "significativamente" la superficie, haciendo que los resultados obtenidos no reflejen la composición real del material.

Para superar este problema, la técnica de GRT permite obtener información representativa del volumen completo del objeto, ya que los rayos gamma atraviesan la pieza e integran la respuesta de todo el material, reduciendo la influencia de las modificaciones superficiales. No obstante, en sus configuraciones previas, su aplicación estaba limitada a aleaciones simples y requería conocer con precisión el espesor y la densidad de las piezas, lo que "dificultaba su uso en objetos arqueológicos de geometría irregular o de alto valor patrimonial".

En esta línea, el estudio ha sido desarrollado conjuntamente entre la Universidad Loyola, la Universidad de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores. La investigación introduce una nueva configuración experimental basada en el uso simultáneo de tres fuentes radiactivas con distintas energías. Este enfoque permite analizar aleaciones con hasta cuatro elementos principales sin necesidad de medir previamente el espesor ni la densidad del objeto, una ventaja especialmente relevante en el estudio de piezas patrimoniales de gran valor, donde no es posible aplicar técnicas invasivas.

No obstante, la técnica se ha validado mediante el análisis de aleaciones fabricadas en laboratorio y la comparación de los resultados obtenidos con GRT y XRF. Los resultados muestran que, en casos donde existen alteraciones superficiales, esta nueva configuración ofrece valores "más acordes" con la composición real del material, "aumentando la fiabilidad del análisis sin comprometer la integridad de los objetos".

En este sentido, el investigador responsable del trabajo es físico especializado en técnicas nucleares aplicadas al estudio del patrimonio cultural. Tras realizar su doctorado en la Universidad Paris-Saclay en el marco de la colaboración internacional n_TOF del CERN, orientó su investigación al análisis no invasivo de materiales históricos. Este estudio surge a partir de los análisis realizados sobre el Tesoro de Tomares.

Paralelamente, se ha constatado que estas monedas presentan un enriquecimiento superficial en plata, por lo que las mediciones basadas únicamente en técnicas superficiales como XRF pueden sobreestimar este elemento. Además, la presencia de segregados de plomo en algunas piezas puede generar variaciones locales en la composición, dificultando la interpretación precisa de los datos. La aplicación de la técnica GRT con esta nueva configuración permite obtener información más representativa del volumen completo de las monedas, funcionando como una herramienta complementaria a XRF.

Esto no solo incrementa la fiabilidad de los datos, sino que permite reconstruir con mayor precisión la evolución de los metales utilizados en la acuñación y, con ello, comprender mejor los cambios económicos del Imperio romano en ese periodo. En este sentido, la técnica no solo mejora el análisis de las piezas, sino que abre nuevas posibilidades para interpretar el contexto histórico en el que fueron producidas.

Los autores concluyen que esta nueva configuración de GRT supone un avance significativo para el análisis no destructivo de aleaciones metálicas complejas. Su integración con técnicas como la XRF permite evaluar de forma más fiable la composición de objetos arqueológicos sin comprometer su integridad.

Actualmente, se están midiendo un conjunto de monedas seleccionadas del Tesoro de Tomares con el objetivo de "verificar en el futuro las conclusiones obtenidas previamente mediante análisis con XRF". El liderazgo de esta investigación desde la Universidad Loyola refuerza el papel de la universidad en el desarrollo de metodologías científicas avanzadas aplicadas al estudio y conservación del patrimonio histórico, contribuyendo a una investigación "rigurosa, transferible y socialmente relevante".