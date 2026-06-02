Las exhumaciones de fosas en el cementerio de Padul (Granada) se paralizan al topar con un bloque de nichos

Exhumación de una fosa en el cementerio de Padul (Granada) - FRANCISCO DE ASÍS CARRIÓN

PADUL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El equipo de la Universidad de Granada responsable de las exhumaciones de enterramientos ilegales realizadas en el cementerio de Padul durante el golpe de estado de 1936 y la dictadura han tenido que interrumpir los trabajos al toparse con un bloque de nichos respecto al que se deberá intervenir para poder continuar.

El grupo interdisciplinar 'Universidad y Memoria' de la UGR ha recuperado durante las sucesivas campañas un total de 35 víctimas de las 68 que los historiadores del equipo asocian a este enclave.

Desde el inicio en marzo de la presente campaña de trabajos se han recuperado los restos óseos de cuatro personas que presentan evidencias de muerte violenta, según los datos trasladados a Europa Press.

Además, se exhumaron otros dos cuerpos inhumados sin ataúd (uno de ellos en posición decúbito prono) en el mismo espacio de enterramiento que las demás víctimas, aunque sin indicios aparentes de represión.

Será mediante los cotejos genéticos como deberá determinarse si fueron igualmente asesinados o si se trata de enterramientos normalizados.

En la fase final de localización de las víctimas restantes mediante metodología arqueológica, se ha constatado que el tramo restante de la zanja en la que se encontraban las inhumaciones de las 35 víctimas --depósitos múltiples o individuales según el caso-- queda sepultado bajo un bloque de nichos.

Asimismo, se ha localizado una víctima más justo en el límite de la superficie actualmente excavable. Ante esta situación, las familias de las víctimas y el equipo técnico se encuentran a la espera de la intervención del Ayuntamiento de Padul.

Una de las opciones es activar un plan de seguridad que permita trabajar bajo los nichos y recuperar el resto de cuerpos, hasta treinta y tres más.

Otra posibilidad es contactar con los titulares de los tres nichos que obstaculizan el avance de los trabajos, con el fin de solicitar el traslado temporal de los cuerpos allí inhumados, proceder al desmontaje de dichas estructuras y, una vez finalizadas las exhumaciones, reconstruirlas.

En palabras de Laura Calvo-Flores, portavoz de las familias involucradas en la búsqueda, "defender la memoria es también defender lo público. Significa exigir instituciones comprometidas, recursos suficientes y políticas reales que garanticen la continuidad de los trabajos de investigación, exhumación e identificación".

Según ha incidido "la memoria no es un accesorio, es conciencia democrática y son los valores sobre los que se construye una sociedad justa".

En este sentido, afirma que las familias reciben "con esperanza" la predisposición mostrada por el Ayuntamiento de Padul para continuar avanzando en este proceso, pero piden que esa voluntad se traduzca "en hechos concretos".

En medio de este proceso, las familias han reconocido "la sensibilidad, el rigor y la humanidad con las que el equipo de Universidad y Memoria ha abordado cada fase de los trabajos".

"Este camino está lleno de emociones e incertidumbre (...) más allá de la posibilidad de identificar o no a nuestros familiares, el simple hecho de saber que existe un equipo comprometido con buscarles, dignificarles y devolverles el respeto y la sepultura que les fueron arrebatados nos aporta alivio y una profunda sensación de justicia", agregan.