Expertos avisan de niveles "elevados" de gramíneas en Sevilla y Jaén para la Feria y la Virgen de la Cabeza

Archivo - Además de los niveles elevados de polen de gramíneas, en la Feria de Sevilla, los alérgicos tienen que tener cuidado con el epitelio de los caballos y con el albero. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los niveles de pólenes de gramíneas en las provincias de Sevilla y Jaén serán "elevados" a partir de la semana que viene, cuando comienza la Feria de Abril y se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), eventos que reúnen a cientos de miles de personas. En el caso de Sevilla, además, los niveles también serán elevados en olivo, cuya polinización ya ha arrancado.

En declaraciones a Europa Press, la doctora Pilar Lara, alergóloga del Virgen Macarena y miembro del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, explica que el ascenso que se anuncia de las temperaturas --con máximas que pueden rebasar los 30 grados-- y las lluvias tanto de febrero como las registradas en los últimos días van a contribuir a estos niveles elevados de gramíneas y de olivo --este último sólo por el momento en la provincia sevillana--.

Lara sugiere adoptar las medidas barrera, como es el caso del uso de gafas de sol y mascarillas, aunque es consciente de que "son complicadas", especialmente en el caso de la Feria de Sevilla. En lo que sí insiste es que los alérgicos sigan al pie de la letra los tratamientos de sus médicos.

En el caso de la Feria de Abril, los síntomas alérgicos se ven agravados por el albero (que es un irritante de las mucosas) y el epitelio de los caballos, una alergia ésta última "muy frecuente" en la zona de Sevilla y Huelva, en las que hay mucho contacto con los caballos.

Los diagnósticos son cada más certeros, conociendo el paciente a qué proteína o proteínas reacciona mal su cuerpo, lo que permite elaborar una composición de la vacuna "más personalizada" y, por tanto, con mayor eficacia. La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) aseguraba en 2025 que en Andalucía, el 25% de la población urbana y el 15% de la población rural sufre algún tipo de alergia; es decir, más de 2,5 millones de andaluces son alérgicos.