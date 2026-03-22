Los fabricantes de muebles de Lucena (Córdoba) apuestan por la calidad tras una reconversión que ha "menguado" su número

José Antonio Guardeño (2º izda.) habla con el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, junto a otros responsables de Amalu, en la pasada edición de Hábitat. - AMALU

El presidente de Amalu destaca que, gracias a su buena factura, "el mueble de Lucena ocupa el número uno en muchas tiendas"

LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Los fabricantes de muebles de Lucena (Córdoba) mantienen su apuesta por la calidad como la mejor referencia de un sector que sigue siendo clave en la economía local, tras una "reconversión" que ha "menguado" su número, pasando de las más de 400 empresas de principios de este siglo a las más de 100 actuales, pero miran al futuro con optimismo, pues "el mueble de Lucena ocupa el lugar número uno en muchas tiendas", en España, fundamentalmente, pero también en Portugal, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de la Madera y Afines de Lucena (Amalu), José Antonio Guardeño, quien ha explicado que "Valencia es la cuna del mueble" en el país y, aunque, "por desgracia", el sector también ha perdido presencia allí, sigue siendo "el lugar de España donde más fábricas de muebles hay", mientras que "Lucena, por supuesto", es la 'Ciudad del Mueble', que es el lema que llevan los fabricantes lucentinos cuando participan en ferias internacionales de la relevancia de Habitat, que, precisamente, se celebra en Valencia.

En cualquier caso, según ha explicado Guardeño, "lo que sí ha habido en Lucena es mucha reconversión" en el sector del mueble, pues, "hace 20 años, el mueble de hogar era lo que más fábricas tenía, y ahora ha habido un giro importante", pues "antes se gastaba mucho más dinero en el mueble de hogar y ahora se gasta, por ejemplo, más dinero en cocinas", de tal modo que "la cocina es la parte de la casa donde más se invierte, y también en el cuarto baño".

Como reacción a ello, "muchas de las fábricas que antes se dedicaban al mueble de hogar, ahora hacen cocinas o muebles de baño" y, además, el número de fábricas de muebles en Lucena se ha reducido, pues "la importancia que se le da ahora a las casas", en cuanto a amueblarlas, "no es la misma que hace 30 años. Eso es una realidad y no podemos ocultarlo. Pero eso ocurre en Lucena, en Valencia, en Bilbao, en Barcelona y en todos lados".

Lo que está pasando, según ha argumentado el presidente de Amalu, es que "la gente ahora prima más un buen viaje que montar un comedor, y si decimos que no es así, estamos mintiendo, y eso ha hecho que el número de empresas que se dedican al mueble mengue".

También ha ido evolucionando el tipo de muebles que se fabrican en Lucena, pues, según ha recordado Guardeño, "el mueble de Lucena, en los años 70 y 80" del pasado siglo "era mueble castellano, muy dedicado a los apartamentos, y eso prácticamente ha desaparecido", de modo que "el mueble que se hace ahora en Lucena en muchas tiendas ocupa el lugar número uno".

Esto quiere decir, según ha aclarado, que el de Lucena "es el mueble de más valor que hay en las tiendas, y eso se lo puedo yo garantizar", lo que implica que "hay tiendas en las que el mueble de mayor precio que existe" en todo el establecimiento "es de Lucena", y ello se debe a que los fabricantes lucentinos siguen apostando por la calidad, subrayando Guardeño que "el mueble baratero ha dejado de existir".

PROMOCIÓN EXTERIOR

Apostar por la calidad, esa es la estrategia que siguen los fabricantes de muebles y empresas del sector de la madera y afines asociados a Amalu, una organización que el próximo abril cumplirá dos años de vida y que surgió con el objetivo de fortalecer al tejido empresarial, representar a sus asociados "y dar visibilidad a la calidad del mueble de Lucena en el mercado nacional e internacional".

Así lo hicieron en la pasada edición de la Feria Hábitat de Valencia, en septiembre de 2025, que supuso para los expositores lucentinos "un éxito rotundo", pues, aunque requirió mucho trabajo, "el resultado valió la pena y justamente ahora mismo" están organizando su participación este año en otras dos ferias.

En concreto, tomarán parte en 360 by Cevisama, nuevo proyecto de Feria Valencia, a celebrar del 28 de septiembre al 1 de octubre de este año, y también acudirán los fabricantes de muebles de Lucena a la próxima edición de Fimma + Maderalia, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en Feria Valencia.

EXPORTACIONES Y GUERRA

En cuanto a cuáles son los principales mercados del mueble de Lucena, Gaurdeño ha precisado que, en lo referido al mueble de hogar, "entre el 60 y el 70% se queda en España y también en Portugal", mientras que para el mobiliario de "cuarto de baño y cocina, ahí ya cambia" la situación, pues "aquí hay empresas que buena parte de su facturación la consiguen fuera de España", en Francia y Reino Unido, sobre todo, pero también están llegando a Estados Unidos muebles fabricados en Lucena.

Por otro lado y respecto al efecto que podría tener en la facturación internacional de los fabricantes de muebles de Lucena la ruptura de relaciones comerciales con España con la que ha amenazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Amalu ha avisado que "eso no le va a venir bien a ninguna" empresa, y lo mismo "si ponen aranceles muy altos", sentenciando que "eso nos va a perjudicar, seguro".

Por último, en cuanto a si, como una derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se están elevando los costes de producción en las fábricas de muebles de Lucena, Guardeño ha avisado que "ya están llegando circulares de subida de costes respecto a todo lo que sea importaciones de China", y "los fletes han subido ya. Lo estamos notando" y, aunque "todavía no ha sido necesario repercutirlo en los precios" de venta de los muebles, "que no quepa duda de que, si esto se alarga, habrá que repercutirlo, y eso es malo, porque a mayor precio nos queda menos nicho de mercado".