Facua lamenta que la Junta no corrija deficiencias en los canales de comunicación para informar de alertas alimentarias. - FACUA ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha lamentado que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía no haya corregido las deficiencias detectadas en los canales de comunicación puestos a disposición de la ciudadanía para informar sobre posibles alertas de seguridad alimentaria.

Según ha informado Facua Andalucía en una nota, la federación notificó en junio de 2025 un aviso al Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía informando de una posible intoxicación alimentaria a consecuencia del consumo de un atún de dos de sus socios. El aviso se realizó vía telefónica, ya que "en el correo electrónico supuestamente habilitado como canal de consultas y comunicación de alertas sanitarias se recibía una respuesta automática donde se indicaba que el mensaje que ha enviado no pudo ser entregado a todos sus destinatarios".

Para Facua se trata de un error "permanente", ya que en la actualidad -- y pese a haber transcurrido prácticamente un año desde que Facua Andalucía alertase de que el correo electrónico habilitado para tal efecto no funcionaba-- la Junta "no ha hecho nada por corregirlo y sigue estando publicado en la web como dirección de contacto".

En este sentido, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, en su respuesta a la reclamación de la federación, "se limitó a decir que cuenta con una red de alertas de salud pública, con unidades provinciales y central, y con funcionamiento de recogida de información e intervención durante las 24 horas del día, los 365 días del año, mencionándose, entre otros, los canales telefónicos de emergencias sanitarias 061 o emergencias 112", ha informado Facua.

No obstante, este organismo ha asegurado "estar trabajando para mejorar los protocolos de gestión de comunicaciones de posibles alertas de salud pública, aunque no informa del estado de tramitación de dichas mejoras, del calendario de implantación de las mismas o del canal que debe utilizarse mientras tanto".

En este sentido, Facua ha pedido a la Junta de Andalucía que elimine de su página web el correo que todavía aparece indicado para notificar posibles alertas sanitarias y riesgos alimentarios y que aclare "de forma expresa" cuáles son los canales específicos que debe utilizar la ciudadanía para poder realizar comunicaciones rápidas y efectivas en caso de posibles riesgos para la salud pública.

Asimismo, Facua ha expuesto que esta situación resulta "especialmente preocupante" teniendo en cuenta que se trata de asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y alertas sanitarias, donde la rapidez, claridad y eficacia de los canales de comunicación pueden resultar determinantes para la detección precoz de riesgos y para la adopción de medidas de prevención, control e intervención por parte de la Administración sanitaria.

Por último, la federación ha advertido de que la existencia de información desactualizada o ineficaz en la web institucional puede "generar confusión, retrasar comunicaciones relevantes y desincentivar la puesta en conocimiento de hechos que podrían exigir una actuación inmediata".