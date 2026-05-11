Fallece a los 75 años el periodista Enrique García Gordillo, portavoz del Gobierno andaluz en la etapa de Escuredo

El periodista Enrique García Gordillo, en una foto de archivo. - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Enrique García Gordillo, que fue portavoz del Gobierno andaluz durante la etapa de presidencia del socialista Rafael Escuredo, ha fallecido de madrugada este lunes, 11 de mayo.

Así lo ha dado a conocer la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) en un comunicado en el que su junta directiva "lamenta profundamente" el fallecimiento de este periodista cuyos restos mortales han sido trasladados al tanatorio de la SE-30. Este martes, 12 de mayo, se oficiará un responso por él a las 10,00 horas en la capilla del citado tanatorio, antes de que sea enterrado, a partir de las 11,00 horas, en el cementerio de San Fernando de Sevilla.

Enrique García Gordillo era natural de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, de la que fue nombrado hijo predilecto en 2013, según han destacado desde la APS, desde donde han resumido su biografía.

Estudiante de Química, su primer contacto con la comunicación, a principios de los setenta, fue en la emisora 'La Voz del Guadalquivir', donde participó en un programa universitario y realizó 'Zoo humano'.

Iñaki Gabilondo, por entonces director de Radio Sevilla, lo 'fichó' para la Cadena SER, donde, en 1976, Enrique García puso en marcha "el primer informativo regional de la radio en Andalucía", que se convirtió, según valoran desde la asociación de la prensa sevillana, en "un referente del proceso andaluz hacia la autonomía".

"Para la historia queda su protagonismo periodístico en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Sevilla, que narró en directo", añade el comunicado de la APS, que explica que, en esa etapa, Enrique García abandonó los estudios, escribió en el diario 'Pueblo' y fue corresponsal de 'El Periódico de Cataluña'.

En 1979, cuando Rafael Escuredo fue elegido presidente de la Junta de Andalucía preautonómica, dejó la radio y fue nombrado secretario general de Medios de Comunicación. En 1982, tras las primeras elecciones andaluzas, pasó a ser portavoz del Gobierno andaluz, puesto en el que permaneció hasta la dimisión de Escuredo, en 1984.

Enrique García Gordillo volvió al periodismo y se incorporó a Canal Sur Radio, donde, durante décadas, desarrolló toda su carrera profesional y donde compaginó la información general con la deportiva. Cuando se retiró de la actividad cotidiana, siguió ejerciendo el periodismo en tertulias de radio y de televisión, "con especial atención al fútbol y a su Sevilla, el equipo de su vida".

Entre otros reconocimientos, fue distinguido con el Premio Andalucía de Periodismo en 2006 por su programa radiofónico 'Que te quiero verde', sobre los 25 años de la autonomía andaluza, así como recibió la Medalla de Andalucía en 2013.

Era además socio de honor de la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (2011) y socio de honor de la Asociación de la Prensa de Sevilla (2017), desde donde han trasladado su "más sentido pésame a su esposa, Ana Víctor, a su hijo Alejandro, así como a familiares, amigos y compañeros de profesión".

PÉSAME DE MARÍA JESÚS MONTERO

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha hecho eco de este fallecimiento desde su cuenta en la red social 'X', desde donde ha lamentado la muerte del que ha reivindicado como "un profesional íntegro e imprescindible, cuya trayectoria fue reconocida con la Medalla de Andalucía, de la que se sentía tan orgulloso".

La dirigente socialista ha trasladado públicamente su "cariño para su familia y compañeros de profesión", y "un fuerte abrazo a su 'hermano' Rafael Escuredo".