Fallece un hombre tras un accidente entre dos turismos y un camión en Montilla (Córdoba)

Una ambulancia.
Una ambulancia. - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 18:28
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MONTILLA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en la N-331, a su paso por el término municipal de Montilla (Córdoba), tras sufrir un accidente en el que se han visto involucrados dos turismos y un camión y en el que también ha resultado herida una mujer.

Según han confirmado fuentes de Emergencias 112 a Europa Press y ha adelantado 'Diario Córdoba', el siniestro se ha producido sobre las 15,00 horas a la altura del kilómetro 48 de la carretera N-331, en el entorno de Fuente de la Higuera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, sanitarios, un helicóptero y los bomberos de Montilla, que han excarcelado a la víctima mortal. Por su parte, la mujer herida, de 39 años, ha sido evacuada al hospital de Montilla.

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