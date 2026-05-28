Un accidente en la A-7 de entrada en Algeciras deja dos heridos y retenciones de varios kilómetros

Aviso de la DGT de incidencias en A-7 por un accidente en la entrada norte de Algeciras (Cádiz) - DGT

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Un accidente de tráfico en la tarde de este jueves en el túnel del acceso norte a la ciudad de Algeciras (Cádiz) por la A-7 desde Los Barrios ha dejado dos personas heridas de carácter leve y retenciones de varios kilómetros, con el corte de uno de los carriles.

El Ayuntamiento de Algeciras ha concretado que el carril en sentido hacia el puerto ya ha sido reabierto al tráfico, mientras que el carril en sentido contrario permanece cerrado a la espera de que se proceda a la retirada de uno de los vehículos implicados en el siniestro.

Como consecuencia de esta incidencia, continúan produciéndose retenciones en los accesos a la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución, atender en todo momento las indicaciones de los agentes y utilizar itinerarios alternativos siempre que sea posible.