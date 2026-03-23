Gavira asegura que Vox está "preparado" para "demostrar" que el 17 de mayo "llega la hora del cambio" en Andalucía

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios en el Parlamento.
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este lunes en declaraciones a los medios en el Parlamento. - VOX EN ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 21:11
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SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha valorado este lunes la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de disolver el Parlamento y convocar las elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo y ha garantizado que su partido está "preparado" para "demostrar" que "llega la hora del cambio" a Andalucía.

Gavira se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X minutos después de la comparecencia en la que Moreno ha hecho oficial la convocatoria de las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo.

"Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre España. Por fin llega la hora del cambio en mi tierra y el próximo 17 de mayo vamos a demostrarlo. Estamos preparados", ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

Gavira ha garantizado que Vox logrará con el resultado de las urnas "llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces: acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo, acabar con el deterioro de nuestros servicios públicos, enfrentar el problema de la vivienda, poner fin a las políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva y acabar con el despilfarro político".

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