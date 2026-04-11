Gavira (Vox) exige "responsabilidades" por Adamuz y critica que PP y PSOE se "dediquen a echarse la culpa"

Manuel Gavira, este sábado en Cádiz - VOX

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha criticado este sábado que el PP y el PSOE "están de acuerdo en todo lo que hace daño a los andaluces", aunque "no lo están cuando hay que repartirse las responsabilidades", como en el caso de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Sobre la tragedia ferroviaria, Gavira ha denunciado que "la corrupción socialista y la falta de mantenimiento en las vías matan", así como ha lamentado que pese a haber 46 víctimas, el PP "dijo que no había nada que reprochar a nadie en aquel momento".

Sin embargo, el candidato de Vox ha criticado que el PP pide responsabilidades "cuando se habla de dinero" en relación al perjuicio económico por la no llegada del AVE a Málaga en Semana Santa. "46 muertos en las vías y ni una responsabilidad", ha señalado Gavira.

El candidato de Vox ha asegurado que "de aquí al próximo 17 de mayo, el Partido Socialista y el Partido Popular van a fingir que se pelean", pero "están de acuerdo en todo aquello que perjudica a los andaluces". En cambio, Gavira ha advertido de que cuando "hay que exigir responsabilidades a los culpables de esas políticas", el PP y el PSOE "lo que hacen es echarse la culpa entre ellos".

Asimismo, Gavira ha lamentado que PP y PSOE "están de acuerdo en las políticas climáticas y en arrancar olivos para luego poner placas". A este respecto, Gavira ha denunciado que miembros del Partido Popular "son los consejeros de esas empresas que ponen placas".

En este sentido, Gavira ha señalado "las políticas en las que están de acuerdo" como las relacionadas con el sector primario, "la competencia desleal del norte de África, de Mercosur y el acuerdo de Australia, cómo están tratando los servicios públicos en Andalucía o el origen y las consecuencias de la inmigración masiva". Con respecto a la "inmigración ilegal", el candidato de la formación ha condenado que en las últimas horas "un inmigrante marroquí, perseguido por la justicia, le ha cortado en la cara a un vecino en Málaga, 32 puntos".

Para finalizar, Gavira ha subrayado que "estamos terminando la semana negra de la corrupción del PSOE con Ábalos, Koldo y Cerdán, y del Partido Popular con la Kitchen y con el caso mascarilla en Almería". "Nosotros le vamos a decir a los andaluces que hay una alternativa y que no tenemos por qué aguantar la mafia y la corrupción del Partido Socialista y la estafa y la imprudencia del Partido Popular", ha dicho.