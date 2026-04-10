Montero acusa a la Junta de "ocultar" su "responsabilidad" sobre cómo actuaron el 061 y 112 tras el accidente de Adamuz

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado este viernes al Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A), de haber estado "ocultando" su "responsabilidad" en torno al "comportamiento" que tuvieron los servicios de emergencia del 061 y el 112 tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero en el que 46 personas perdieron la vida.

En una atención a medios en Cádiz, la dirigente socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz haya registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que critica "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el referido siniestro, al tiempo que reclaman "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto".

La también candidata socialista a la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ha dicho que le "llama la atención" que se plantee esta cuestión sobre la actuación de los servicios de emergencia que competen a la Junta después de que por parte del Gobierno andaluz en su "conjunto" hayan estado reclamando, desde que se produjo el accidente, que se conozca "la verdad", cuando "desde el primer momento Renfe se puso a disposición de los tribunales, y puso toda su información a disposición de la comisión de investigación, tanto nacional como la posible europea que siempre se conforma" ante este tipo de siniestros, que "está estudiando" lo sucedido.

María Jesús Montero ha subrayado que lo que ha hecho la citada asociación de víctimas es, "ante la falta de información, denunciar ante el juzgado que no tiene la documentación, la información que permita ver cómo fue el comportamiento del 112 y del 061 para llegar lo antes posible en la atención a las víctimas" del siniestro.

La líder del PSOE-A ha comentado que "lo que probablemente la ciudadanía no se podía imaginar es que había una responsabilidad de la Junta de Andalucía" sobre esta cuestión que "ni se estaba contando"; que, es más, "se estaba ocultando, y que todavía no se ha puesto a disposición ni de la comisión ni de las víctimas", ha abundado.

"Esto parece increíble, pero es el modo de actuar del presidente Moreno Bonilla, que pide muchas exigencias cuando cree que algo le aporta rédito político o no tiene responsabilidad", pero que "cuando tiene responsabilidad directamente obvia el tema, no da ningún tipo de explicación y va sobrado en relación a que no tiene que explicarle a nadie nada porque lo que él haga, pues bien hecho está", ha manifestado la secretaria general del PSOE-A sobre el presidente de la Junta.

María Jesús Montero ha incidido en llamar la atención acerca de que, después de que desde la Junta se haya "demandado al Gobierno de España" explicaciones sobre lo ocurrido, e incluso se haya "personado" en el procedimiento judicial abierto por un juzgado de Montoro (Córdoba) sobre este accidente, ahora "las propias víctimas están diciendo" que la administración autonómica "no se ha comportado lealmente respecto a la información que se tiene que trasladar del 112 y del 061".

La dirigente socialista ha subrayado que los propios "trabajadores" de dichos sistemas de emergencia "denunciaron que se produjeron irregularidades, anomalías, en ese momento vital de llegada de los servicios sanitarios al lugar del accidente", y ha remarcado que se trata de una "competencia de la Junta, que, como siempre", echa "balones fuera y nunca da explicaciones de nada", según ha concluido reprochando María Jesús Montero.