Gavira (Vox): "Para mí que venga Santiago (Abascal) a Andalucía es una bendición. Debería vivir aquí ya"

1077264.1.260.149.20260413123302 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira interviene en el desayuno electoral de Europa Press. A 13 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). Manuel Gavira, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, inaugura este lunes 1 - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifedtado este lunes que, para él, que el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, participe en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo es una "bendición" y que incluso "debería vivir" en la comunidad.

Manuel Gavira ha abierto este lunes, en Sevilla, el ciclo de encuentros informativos de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y en el que ha sido presentado por la candidata de Vox por la provincia al Parlamento Cristina Peláez.

"Que Santiago (Abascal) venga a Andalucía para mí es una bendición, de hecho, debería venir todos los días y debería vivir aquí ya", ha indicado Manuel Gavira, quien ha defendido que el líder de su partido sí habla de los problemas de Andalucía, que son los mismos que los de España "pero multiplicados".

Sobre si cree que la situación interna de Vox por la salida de importantes dirigentes puede afectar al resultado en las elecciones andaluzas, ha señalado que "la gente, cuando decide votar la papeleta de Vox, no se fija tanto en los nombres propios".

"Nosotros estamos más bien en las ideas", según Gavira, quien ha indicado que esa es la "fortaleza que tiene este partido, el que no vamos cambiando el discurso y que venimos diciendo lo mismo desde hace ya doce años" en su caso.

"Entiendo que la gente pueda pensar que el ruido interno les afecta, puede ser, pero a mí por lo menos, en la calle, nadie me dice nada, sino que lo que me dicen es para adelante", ha señalado.

Durante su intervención, Manuel Gavira ha reivindicado "los fundadores" andaluces de Vox, como él mismo y los candidatos al Parlamento Cristina Peláez, Benito Morillo o Rafael Segovia.

"Muchas personas que han participado en este proyecto y hay muchos fundadores. Y somos fundadores de un partido que de la nada, porque Vox surge de la nada, con su trabajo y con su esfuerzo, calle a calle, barrio a barrio, ciudad a ciudad, ha levantado un proyecto desde el año 2014 con mucha ilusión y sin miedo a los insultos, a las calumnias, a las injurias y a las manipulaciones", ha indicado Gavira.

"Éramos pocos cuando estábamos solos y poco a poco ese grupo de personas se ha convertido en el tercer partido de España y en el tercer partido de Andalucía, y no fue fácil porque estábamos solos", ha añadido.

ENCUESTAS Y MAYORÍA ABSOLUTA Respecto a las encuestas que se están publicando en medios de comunicación y que apuntan la posibilidad de que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta, Manuel Gavira ha manifestado que en Vox, como les dice "la calle", van a seguir trabajando como hasta ahora, denunciando los problemas que existen en Andalucía y para los que sí ofrecen "soluciones".

"Nosotros no vamos a cambiar nuestras políticas, no vamos a cambiar lo que decimos y lo que vamos a hacer en base a una encuesta", ha indicado Manuel Gavira, quien ha recalcado que "nuestros principios, nuestras creencias y lo que nosotros representamos y defendemos no va a cambiar porque una encuesta te diga que el señor Moreno Bonilla puede mantener o no la mayoría absoluta y si Vox va a crecer un poco o no va a crecer un poco".

A pesar de que los 'populares' se están dedicando a gestionar "la herencia" del PSOE-A, Manuel Gavira ha señalado que Vox no se arrepiente de su apoyo al PP-A para que Juanma Moreno fuera presidente tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, porque es imposible "arrepentirse de echar a los socialistas" de la Junta. "El cambio de gobierno, al final, no ha supuesto un cambio de política o un cambio en la forma de gestionar", ha apuntando sobre los gobiernos de Juanma Moreno.

Gavira ha recalcado que Juanma Moreno sólo piensa "en su comodidad" y no en resolver los "problemas" de los andaluces: "Tenemos un problema con la atención sanitaria, con el empleo, con el sector primario, con la seguridad, o con el gasto político superfluo" y mientras el presidente de la Junta "lo que quiere es no tener lío él".

Respecto al hecho de que Juanma Moreno acuse a Vox de querer acabar con su mayoría absoluta, ha indicado que él lo que quiere es que en Andalucía se hagan otras políticas. Sobre un escenario en el que PP-A no lograra la mayoría absoluta y tuviera que buscar un pacto con Vox, como ha ocurrido en otras comunidades, Manuel Gavira ha señalado que su partido "contempla todos los escenarios posibles".

"Si hay políticas, claro que contemplamos todo. Lo que no contemplamos es la izquierda ni los socialistas, eso no lo vamos a contemplar en la vida", ha indicado el candidato de Vox.

"Nosotros no queremos el poder por el poder; queremos estar para cambiar de rumbo a Andalucía y cambiar las políticas", ha señalado el candidato de Vox.